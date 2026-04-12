Qwen của Alibaba sắp đạt 1 tỷ lượt tải, bỏ xa mọi đối thủ cộng lại

Bộ mô hình AI mã nguồn mở Qwen của Alibaba đang tiến sát mốc 1 tỷ lượt tải xuống, củng cố vị trí dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường AI toàn cầu và bỏ xa tất cả đối thủ còn lại cộng lại.

Tính đến tháng 3 năm 2026, tổng lượt tải của dòng mô hình Qwen đạt khoảng 942 triệu lượt, trong đó riêng tháng 2 ghi nhận hơn 153,6 triệu lượt, một con số chưa từng có trong lịch sử AI mã nguồn mở. Đáng chú ý hơn, Qwen hiện chiếm hơn 50% tổng lượt tải toàn ngành, nhiều hơn gấp đôi tổng lượt tải cộng lại của tám đối thủ tiếp theo.

Đà tăng trưởng này được thúc đẩy phần lớn bởi sự ra mắt của Qwen 3.5 vào tháng 2 năm 2026. Phiên bản mới được báo cáo là nhanh hơn tám lần so với thế hệ trước, đồng thời chi phí vận hành thấp hơn khoảng 60%. Sự kết hợp giữa hiệu suất cao và giá thành rẻ đã biến Qwen 3.5 thành lựa chọn hấp dẫn cho cả lập trình viên độc lập lẫn các doanh nghiệp lớn.

Sự trỗi dậy của Qwen phản ánh một chuyển dịch rõ nét trong bức tranh AI toàn cầu: kể từ giữa năm 2024, các mô hình mã nguồn mở đến từ Trung Quốc đã vượt qua các đối tác Mỹ về tổng lượt tải. Các phiên bản trước như Qwen 2.5 đã đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi này bằng cách mở rộng nhanh chóng sang cộng đồng phát triển trên toàn thế giới.

Chiến lược của Alibaba khá rõ ràng: cung cấp mô hình mạnh với chi phí thấp để tạo ra một hệ sinh thái lập trình viên quy mô lớn, sau đó thu lợi từ các dịch vụ điện toán đám mây kết nối. Đây là cuộc cạnh tranh xây dựng nền tảng hạ tầng AI dài hạn.

Trong khi đó, các đối thủ hiện tại vẫn còn cách xa Qwen. Llama của Meta, đối thủ gần nhất, bị bỏ lại hàng trăm triệu lượt. DeepSeek từng gây chú ý với mức tăng trưởng đột biến, nhưng tổng lượt sử dụng tích lũy vẫn kém xa. Các mô hình từ NVIDIA và các công ty AI nhỏ hơn có mức tăng trưởng ổn định nhưng quy mô còn hạn chế. Hiện chưa có đối thủ nào đủ sức thu hẹp khoảng cách với Qwen trong ngắn hạn.