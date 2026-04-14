Bắc Ninh hút mạnh vốn Trung Quốc

Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh thu hút hơn 1.550 dự án đầu tư từ các đối tác Trung Quốc còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt trên 11,1 tỷ USD. Dù xếp thứ 3 về quy mô vốn sau Hàn Quốc và Singapore, Trung Quốc lại đứng đầu về số dự án trong tổng số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Bắc Ninh.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, hiện có 755 dự án của doanh nghiệp Trung Quốc còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD.

Những con số trên không chỉ phản ánh quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nguồn gốc Trung Quốc ngày càng mở rộng, mà còn cho thấy vai trò quan trọng của dòng vốn này trong cơ cấu đầu tư của tỉnh Bắc Ninh.

Một doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư, sản xuất trong khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, chất lượng các dự án cũng đang có sự chuyển biến tích cực. Bắc Ninh chủ động tiếp cận và thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, viễn thông và dữ liệu. Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đã hiện diện và mở rộng sản xuất tại địa phương, tiêu biểu như Goertek, Luxshare… góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, một tập đoàn Trung Quốc đang có kế hoạch tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô để đầu tư xây dựng nhà máy trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, chế tạo… công nghệ cao tại Bắc Ninh. Nếu được triển khai, đây sẽ là bước tiến quan trọng trong chiến lược thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh này.

Cùng với việc thu hút đầu tư, Bắc Ninh cũng chú trọng cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động lâu dài. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã yên tâm mở rộng quy mô tại đây, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Đơn cử như Công ty TNHH Luxshare-ICT hiện có 4 nhà máy tại Bắc Ninh với hơn 45.000 lao động, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện tử. Mức thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Người lao động Công ty TNHH Luxshare-ICT chia sẻ tâm tư, nguyện vọng tại buổi làm với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đáng chú ý, Bắc Ninh cũng đang nghiên cứu phương án xã hội hóa đầu tư hạ tầng ngoài khu công nghiệp như đầu tư xây dựng thêm cầu vượt tại khu công nghiệp, kết hợp với kế hoạch mở rộng các tuyến cao tốc liên quan. Dự kiến, các dự án này sẽ được khởi công vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh sẽ bố trí hơn 2.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng khu vực này, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đi lại ngày càng tăng của công nhân. Đây được xem là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ chân và thu hút thêm các nhà đầu tư lớn.