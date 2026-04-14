Doanh nghiệp cần chú ý: Tạm dừng tiếp nhận tờ khai hải quan trong 2 đợt

Theo Khánh Huy | 14-04-2026 - 15:46 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Hải quan thông báo kế hoạch bảo trì hệ thống VNACCS/VCIS trong hai đợt vào ngày 19–20/4 và 26–27/4/2026.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan sẽ triển khai kế hoạch bảo trì hệ thống VNACCS/VCIS tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.

Cụ thể, kế hoạch dừng hệ thống được thực hiện theo 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ 09 giờ sáng ngày 19/4/2026 đến 06 giờ sáng ngày 20/4/2026. Đợt 2 bắt đầu từ 09 giờ sáng ngày 26/4/2026 đến 06 giờ sáng ngày 27/4/2026.

Trong cả hai đợt này, hệ thống VNACCS sẽ tạm dừng tiếp nhận tờ khai hải quan trong suốt thời gian triển khai bảo trì.

Cục Hải quan cho biết, để đảm bảo hoạt động thông suốt, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực thông báo tới các đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý về kế hoạch nêu trên, đồng thời thực hiện kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi hoàn tất bảo trì.

Trong trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, đầu mối phối hợp xử lý là Bộ phận hạ tầng CNTT – Tổ Quản lý vận hành hệ thống CNTT và dịch vụ công trực tuyến – Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, số điện thoại 0243.2242185.

VNACCS (Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System) là hệ thống thông quan hàng hóa tự động của Việt Nam, được triển khai từ năm 2014 nhằm tự động hóa quy trình hải quan. Hệ thống cho phép doanh nghiệp khai báo từ xa, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan và đảm bảo xử lý theo chuẩn quốc tế. VNACCS kết nối với hệ thống VCIS để phục vụ quản lý rủi ro, đồng thời yêu cầu sử dụng chữ ký số nhằm đảm bảo tính bảo mật và xác thực trong quá trình khai báo.

Việc tạm dừng hệ thống để bảo trì định kỳ nhằm duy trì sự ổn định, an toàn trong vận hành. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý thời gian gián đoạn để chủ động kế hoạch xuất nhập khẩu, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa.

