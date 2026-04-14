Người dân 19 xã, phường an toàn khu tại TPHCM được cấp thẻ BHYT miễn phí

Theo Hồng Đào | 14-04-2026 - 14:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người dân 19 xã, phường an toàn khu tại TPHCM sẽ được cấp thẻ BHYT, mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe ở các địa bàn giàu truyền thống lịch sử

Ngày 14-4, BHXH TPHCM cho biết người dân đang thường trú tại 19 xã, phường an toàn khu (được công nhận trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ) được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT theo quy định.

19 xã, phường này gồm: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Hưng, Cần Giờ, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hưng Long, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Lợi, Phú Thọ Hòa, Thới An, An Phú Đông, Bà Điểm, An Hội Đông và Hạnh Thông.

Theo quy định, đối tượng được cấp thẻ BHYT là người đang thường trú tại các xã, phường thuộc khu vực được công nhận an toàn khu cách mạng.

Điều kiện để được hưởng chính sách này là thông tin cư trú của người dân phải có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc hệ thống quản lý cư trú của lực lượng công an, đồng thời được UBND xã, phường lập danh sách xác nhận.

Chính sách nêu trên nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các địa bàn có ý nghĩa lịch sử, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại TPHCM.

Chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 188/2025 (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT), người dân hiện thường trú tại các xã an toàn khu thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng, tức là được cấp thẻ miễn phí.

Nghị định 188 quy định người dân sinh sống tại các xã an toàn khu khi tham gia BHYT được hưởng quyền lợi cao nhất là quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khi khám chữa bệnh đúng tuyến.

