Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A: Sát hạn bàn giao vẫn 'tắc' GPMB

Theo Thanh Hiếu | 14-04-2026 - 11:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã thông xe kỹ thuật vào 10/2/2026 và dự kiến bàn giao vào 15/4, nhưng đến thời điểm này dự án vẫn còn vướng GPMB liên quan đến 3 tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn 2 phường.

Ngày 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà (Chủ đầu tư dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) cho biết: Từ 31/3, đơn vị đã hoàn thiện 99% khối lượng công trình. Từ 1/4 đến nay, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục lát đá vỉa hè, trồng cây... nhằm bảo đảm sự đồng bộ của toàn tuyến. Dự kiến, ngày 15/4 sẽ hoàn thiện và tổng vệ sinh toàn tuyến để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.

Dù dự án đã sắp bàn giao, nhưng đến nay vẫn còn 3 điểm chưa hoàn thành GPMB. Cụ thể, 1 điểm thuộc phường Phương Liệt do Công ty HUD đang quản lý nằm trong phạm vi vỉa hè chưa GPMB. Dự kiến, trong ngày 13/4, Công ty HUD và UBND phường Phương Liệt sẽ ký kết biên bản bàn giao mặt bằng. Sau đó, phường sẽ bàn giao cho chủ đầu tư để tiếp tục hoàn thiện.

Ngoài ra, trên địa bàn phường Định Công còn tồn tại 2 trường hợp lấn chiếm chỉ giới đường đỏ chưa được giải tỏa. Sau nhiều lần thương lượng hòa giải nhưng không thành, phường Định Công đã ban hành quyết định cưỡng chế, dự kiến sẽ triển khai trong vài ngày tới.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được khởi công năm 2014 với chiều dài 1,6km, tổng mức đầu tư khoảng 1.317 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, do vướng mắc trong GPMB và gia hạn hợp đồng BT, dự án đã chậm triển khai trong thời gian dài.

Cuối tháng 5/2025, chủ đầu tư đã tổ chức Lễ tái khởi công dự án. Đến ngày 10/2/2026, dự án đã chính thức thông xe kỹ thuật. Trước những vướng mắc còn lại liên quan đến GPMB, UBND thành phố đã yêu cầu phường Phương Liệt và phường Định Công khẩn trương xử lý dứt điểm, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch.

Vành đai 2,5 là một trong những trục giao thông quan trọng, có vai trò kết nối các khu vực phía Nam và phía Tây Nam thành phố. Khi từng đoạn tuyến được hoàn thiện và đưa vào khai thác, hệ thống giao thông khu vực sẽ được tăng cường khả năng lưu thông, góp phần giảm áp lực cho một số trục đường lớn như Giải Phóng và các tuyến kết nối với Quốc lộ 1A.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

Từ Khóa:
Vành đai 2, 5

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Là quốc gia ASEAN thứ hai công bố kết quả kinh tế quý I/2026, tăng trưởng GDP của Singapore cao hay thấp so với Việt Nam?

Thẩm quyền xử phạt của CSGT dự kiến tăng mạnh, gấp 15 lần hiện nay, cao nhất lên đến 75 triệu đồng

Dự án nút giao 4 tầng ở TP.HCM hiện ra sao?

Nước ngoài mất 3-4 năm còn Vingroup chỉ 10 tháng là xong, Phó Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ về một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử

Cục Thuế thông báo: Những người có tên sau ở TPHCM, Hà Nội và một số địa phương khác bị tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Công Thương cắt giảm 36 thủ tục xuất nhập khẩu từ ngày 1/5

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên