Nước ngoài mất 3-4 năm còn Vingroup chỉ 10 tháng là xong, Phó Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ về một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử

Chiều 13/4, Tạp chí Nhà đầu tư đã tổ chức Hội thảo "40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế". Tại đây, các chuyên gia đã thảo luận về vai trò dẫn dắt và khuyến nghị chính sách phát triển mạnh mẽ các tập đoàn kinh tế.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Vingroup đã có những chia sẻ về quyết định tham gia vào lĩnh vực ô tô và yếu tố cốt lõi để Tập đoàn có thể tạo ra tốc độ phát triển đột phá.

Phó Chủ tịch Vingroup chỉ ra, để hiểu được sự phát triển nhanh của VinFast, cần nhìn lại lịch sử phát triển của Tập đoàn Vingroup. Trước khi bước vào lĩnh vực ô tô, Vingroup đã phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, y tế, bán lẻ…

“Chủ tịch Tập đoàn, ông Phạm Nhật Vượng luôn trăn trở rằng nếu chỉ tập trung vào những lĩnh vực này, Vingroup mới chỉ góp phần nâng cao tiêu chuẩn sống của người Việt và dẫn dắt các doanh nghiệp trong nước đi theo”, ông Hiệp nói.

Tuy nhiên, tư duy của ông Vượng là nếu chỉ dừng ở các lĩnh vực này thì Việt Nam sẽ rất khó hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc tế. Chính vì vậy, Vingroup đã lựa chọn ô tô là lĩnh vực đột phá. Đây là tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn cũng như của người đứng đầu. Muốn một đất nước phát triển, trước hết phải có nền công nghiệp phát triển.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (Ảnh: Tạp chí Nhà đầu tư)

Lãnh đạo Vingroup phân tích, hầu hết các quốc gia phát triển hiện nay đều sở hữu ngành công nghiệp ô tô mạnh, bởi đây là ngành có khả năng dẫn dắt hàng loạt lĩnh vực khác như cơ khí chính xác, cao su, vật liệu, điện tử và công nghệ. Một chiếc ô tô ngày nay đã trở thành một sản phẩm công nghệ tích hợp, chứ không còn đơn thuần là một phương tiện có động cơ như trước.

Giải thích lý do vì sao Vingroup thể tạo ra tốc độ phát triển mang tính đột phá, ông Lê Khắc Hiệp cho biết, yếu tố cốt lõi nằm ở quyết tâm và sức ép rất lớn từ lãnh đạo Tập đoàn. Các thành viên Vingroup đã quen với văn hóa phát triển dựa trên những mốc giới hạn rất khắt khe về thời gian và không gian.

Ở thời điểm ban đầu, nhiều cột mốc được đặt ra gần như không ai tin có thể hoàn thành. Nhưng theo thời gian, chính những giới hạn đó liên tục được rút ngắn hơn nữa. Đơn cử, một dự án trước đây có thể mất khoảng 2 năm để hoàn thành, về sau thời gian triển khai được kéo xuống chỉ còn 1-1,5 năm.

“Người đứng đầu Tập đoàn liên tục đặt ra các deadline gấp hơn, khó hơn để tạo áp lực, từ đó hình thành dấu ấn riêng về tốc độ của Vingroup. Một ví dụ tiêu biểu là Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Cổ Loa (Đông Anh)”, lãnh đạo Tập đoàn chia sẻ.

Ông Hiệp phân tích, một công trình tương tự ở nhiều quốc gia khác có thể mất 3-4 năm để hoàn thành, nhưng Vingroup chỉ mất 10 tháng. Điều đó cho thấy, khi có quyết tâm đủ lớn, cùng với nỗ lực tối đa của cả hệ thống, những mục tiêu tưởng như không thể vẫn có thể đạt được.