Phó Chủ tịch Vingroup tiết lộ: 7 năm tham gia chuỗi cung ứng VinFast, quy mô tài sản của một doanh nghiệp trong nước đã tăng tới 12 lần

VinFast không phát triển đơn lẻ mà định vị mình như hạt nhân trong chuỗi sản xuất ô tô

Chiều 13/4, Tạp chí Nhà đầu tư đã tổ chức Hội thảo "40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế". Tại đây, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã có bài tham luận “Động lực từ VinFast đối với việc hình thành chuỗi liên kết kinh tế và phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam”, nhấn mạnh sự đóng góp của VinFast với quá trình hình thành chuỗi liên kết nội địa.

Trên chặng đường phát triển của kinh tế Việt Nam trong suốt hàng chục năm qua, ông Lê Khắc Hiệp chỉ ra một câu hỏi lớn: Khi nào Việt Nam có thể sở hữu được những ngành công nghiệp chế tạo có năng lực nội sinh đủ mạnh để dẫn dắt tăng trưởng dài hạn và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu?

Theo ông Hiệp, thay vì đi theo con đường lắp ráp, VinFast lựa chọn xây dựng một tổ hợp sản xuất tự động hóa cao ngay từ đầu. Đây là nền tảng để chuyển dịch từ “sản xuất phụ thuộc” sang “sản xuất tự chủ”.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (Ảnh: Tạp chí Nhà đầu tư)

"Quan trọng hơn, VinFast không phát triển như một thực thể đơn lẻ mà định vị mình như một hạt nhân trong chuỗi sản xuất, đóng vai trò kết nối và dẫn dắt mạng lưới các nhà cung cấp. Chính cách tiếp cận này đã bắt đầu tái cấu trúc ngành ô tô Việt Nam theo hướng hình thành chuỗi liên kết kinh tế nội địa", lãnh đạo Vingroup nói.

Phó Chủ tịch Vingroup nhấn mạnh, với vai trò là doanh nghiệp hạt nhân, VinFast đã tạo ra lực kéo đủ mạnh để kích hoạt quá trình hình thành chuỗi liên kết, chuyển nhu cầu thị trường thành động lực phát triển cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tính đến 2025, tỷ lệ nội địa hóa xe điện đã đạt khoảng 60% và hướng tới mục tiêu 80% khi cell pin được sản xuất tại Việt Nam vào năm 2026. Việc làm chủ các công nghệ lõi giúp doanh nghiệp kiểm soát chuỗi giá trị, giảm phụ thuộc vào bên ngoài và mở ra không gian cho các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn. Lãnh đạo Vingroup chỉ ra, khi doanh nghiệp đầu chuỗi như VinFast nắm giữ công nghệ lõi, toàn bộ hệ sinh thái phía sau sẽ có cơ hội phát triển theo, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mà nhiều quốc gia công nghiệp đã từng trải qua.

Vai trò của VinFast trong việc giải bài toán đầu ra cho doanh nghiệp nội địa

Ông Hiệp cho biết, trong nhiều năm, không ít doanh nghiệp có năng lực cơ khí, điện tử nhưng không dám đầu tư vì thiếu thị trường ổn định. VinFast đã tạo ra sự bảo chứng này thông qua các hợp tác dài hạn và quy mô lớn. Khi có đơn hàng ổn định, doanh nghiệp có thể tự tin đầu tư vào máy móc, nâng cấp công nghệ và mở rộng sản xuất.

Đồng thời, việc tham gia vào chuỗi cung ứng của VinFast – doanh nghiệp hướng tới thị trường toàn cầu đã buộc các nhà cung cấp phải nâng cấp toàn diện về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị chất lượng và tiêu chí phát triển bền vững. Quá trình này không chỉ giúp họ đáp ứng yêu cầu của VinFast mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia vào các chuỗi giá trị quốc tế khác.

“Hiệu quả nhìn thấy rất rõ rệt. Tại hội thảo về nội địa hóa cuối năm 2024 diễn ra tại nhà máy VinFast Hải Phòng, chủ một doanh nghiệp nội là đối tác dập thân vỏ, cửa đồng hành cùng VinFast từ 2017 cho biết, quy mô tài sản của doanh nghiệp đã tăng tới 12 lần sau 7 năm tham gia chuỗi cung ứng cho VinFast. Ví dụ điển hình này phần nào cho thấy hiệu quả của chuỗi cung ứng do VinFast đứng đầu”, Phó Chủ tịch Vingroup lấy dẫn chứng.

Bên cạnh đó, ông Lê Khắc Hiệp nhấn mạnh vai trò xúc tác của VinFast trong việc hình thành các cụm liên kết công nghiệp hỗ trợ thông qua các chương trình kết nối nhà cung cấp quy mô lớn và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi.

Dù vậy, lãnh đạo Vingroup cũng chỉ ra quá trình hình thành chuỗi liên kết kinh tế và phát triển công nghiệp hỗ trợ vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Theo đó, năng lực doanh nghiệp nội địa chưa đồng đều; yêu cầu về vốn và đầu tư cho nghiên cứu phát triển còn lớn; cạnh tranh từ các nhà cung cấp quốc tế ngày càng gay gắt khi Việt Nam mở cửa sâu hơn.