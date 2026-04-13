Sau Mỹ, Anh, Thụy Điển... ‘gã khổng lồ’ ô tô Trung Quốc bán hơn 4 triệu xe trao đổi về khả năng xây dựng nhà máy xe điện tại một tỉnh phía Bắc

Chiều 12/4, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Geely (Trung Quốc). Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thúc đẩy thu hút các dự án công nghệ cao vào địa phương.

Tại đây, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông kết nối vùng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư tại địa bàn.

Trong đó, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ sau sáp nhập. Cụ thể, địa phương đã thu hút 742 dự án FDI với tổng vốn gần 14 tỷ USD từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư 180 dự án với tổng vốn trên 3,5 tỷ USD (chiếm 24% về số lượng và 26% về quy mô vốn FDI). Một số tập đoàn lớn đang tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại địa phương như Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn JD…

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tham quan phòng trưng của Tập đoàn Geely (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi Geely không chỉ tập trung vào sản xuất ô tô mà còn hướng tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về các giải pháp di động thông minh và xanh; đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ xe điện, năng lượng tái tạo và cung ứng dịch vụ di chuyển thông minh toàn cầu.

Trong khi đó, Phú Thọ đã bước sang giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính; mục tiêu trở thành một trong những trung tâm lớn nhất cả nước về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, ô tô - xe máy.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị sự hợp tác đầu tư tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới. Ông Trần Duy Đông hy vọng cuộc gặp gỡ lần này sẽ đặt nền móng cho một hành trình hợp tác hiệu quả và bền vững giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Geely.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, nếu hai bên cùng xây dựng một khuôn khổ hợp tác toàn diện, thực chất, đôi bên cùng có lợi và tầm nhìn dài hạn, việc hợp tác đầu tư sẽ trở thành một hình mẫu, một câu chuyện thành công chung, đóng góp cho sự phát triển của Phú Thọ và Tập đoàn Geely, góp phần tích cực cho mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Geely đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới.

Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển, đại diện doanh nghiệp thông tin, Tập đoàn Holding Geely Chiết Giang được thành lập năm 1986, gia nhập ngành công nghiệp ô tô vào năm 1997. Với vị thế là một trong những tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới, Geely luôn tập trung vào sản xuất thực tế, đổi mới công nghệ và đào tạo nhân tài, không ngừng củng cố nền tảng và nâng cao nội lực, kiên định thúc đẩy chuyển đổi, nâng cấp doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Năm 2025, tổng doanh số của Tập đoàn Geely đạt hơn 4 triệu xe, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong 11 năm qua, tổng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển đã vượt 250 tỷ nhân dân tệ, với hơn 30.000 nhân sự R&D và thiết kế. Tập đoàn hiện có các nhà máy sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới tại Trung Quốc, Mỹ, Anh, Thụy Điển, Bỉ, Malaysia.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu về khả năng hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại tỉnh Phú Thọ. Trong đó, nội dung tập trung vào các điều kiện then chốt như quy hoạch và hạ tầng khu công nghiệp, quỹ đất sạch, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng chuyển giao công nghệ, cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư…

Tỉnh Phú Thọ và Geely cũng thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, nghiên cứu cụ thể các nội dung hợp tác trong thời gian tới nhằm mở ra triển vọng thu hút dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp ô tô điện trên địa bàn tỉnh.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được HĐND tỉnh vừa ban hành tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Trung du miền núi phía Bắc; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt khoảng 11 - 12%/năm; quy mô tổng sản phẩm (GRDP) cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025. Tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có trình độ phát triển thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, là trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics hiện đại của khu vực, nền kinh tế hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ