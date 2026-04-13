Thấy người dân làm trông giữ xe tại nhà có doanh thu 1 tỷ đồng/năm: Cơ quan Thuế lập tức làm ngay điều này

Tại Chương trình Đồng hành cùng HKD hiểu đúng chính sách thuế do phường Hoàn Kiếm và Thuế cơ sở 1 TP Hà Nội tổ chức, rất nhiều thắc mắc về thuế đã được giải đáp.

Với câu hỏi: "Nếu HKD kinh doanh tạp hóa, doanh thu tầm 600 triệu một năm thì tính thuế như thế nào?"

Đại diện Thuế cơ sở 1 TP Hà Nội trả lời, với doanh thu dự kiến 600 triệu một năm, người này thuộc nhóm hai (doanh thu từ trên 500 triệu đến dưới 3 tỷ). Trường hợp này sẽ tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm quy định cho ngành nghề của mình, dựa trên doanh thu.

Ví dụ, nếu người dân kinh doanh thương mại, người dân sẽ nhân với 1,5% (gồm 1% giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập cá nhân), và nộp thuế này hàng quý. Đây là phương án tối ưu, vì đối với nhóm doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỷ, HKD có thể tự nguyện lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế theo lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí) thay vì phương pháp tỷ lệ phần trăm. Việc này là tự nguyện, không bắt buộc.

Với câu hỏi: "Cử dụng hai tài khoản ngân hàng song song, một tài khoản là của HKD và một tài khoản là tên chủ hộ có được không?"

Đại diện cơ quan thuế trả lời, theo quy định của Nghị định 68 yêu cầu HKD thông báo tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế. Nếu cả hai tài khoản ngân hàng (dù là tài khoản cá nhân hay tài khoản mang tên HKD) đều liên quan đến hoạt động kinh doanh, người dân cần thông báo cả hai cho cơ quan thuế để minh bạch việc nhận tiền qua các tài khoản đó và đảm bảo kê khai đầy đủ doanh thu.

Với câu hỏi: “Chủ hộ nạp tiền vào tài khoản HKD để thanh toán tiền hàng thì làm thế nào để không bị tính doanh thu?”

Đại diện cơ quan thuế cho biết, khi người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền hàng, nếu có hồ sơ chứng minh việc nộp tiền này, thì đây hoàn toàn không phải là doanh thu. Đây chỉ là một nghiệp vụ bình thường để thanh toán hàng hóa. Do đó, người dân cần có sổ theo dõi chi tiết tiền để ghi nhận rõ ràng tiền ra, tiền vào trên tài khoản ngân hàng.

Có thể các người dân đang băn khoăn sâu hơn về việc này, liên quan đến vốn điều lệ ban đầu khi đăng ký kinh doanh. Nhiều HKD thường đăng ký vốn điều lệ không quá cao, khi nộp tiền vào để mua hàng, số tiền có thể vượt quá vốn điều lệ, dẫn đến lo ngại liệu có bị tính là doanh thu.

Về vấn đề này, nếu việc nộp tiền không phải là hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ và người dân có hồ sơ, tài liệu chứng minh (chỉ cần chứng từ, không nhất thiết là hóa đơn) rằng đây là việc người dân nộp tiền để tăng vốn, thì số tiền đó sẽ không được coi là doanh thu. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cách HKD lưu trữ hồ sơ chứng từ để giải trình.

Với thắc mắc: "Cửa hàng trà sữa bán hàng qua ứng dụng Grab, mà Grab đã nộp thuế rồi thì có phải nộp nữa không?"

Đại diện cơ quan thuế cho biết, khi người dân kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán như Grab, sàn sẽ khấu trừ và kê khai nộp thuế thay cho HKD theo ngành nghề. Nếu sàn đã khấu trừ và nộp thuế cho phần doanh thu qua Grab, HKD sẽ không phải kê khai nữa cho phần doanh thu đó. Tuy nhiên, nếu người dân có các hoạt động kinh doanh khác qua các kênh không có chức năng thanh toán (như nhóm Zalo, Facebook), người dân cần kê khai thêm doanh thu phát sinh từ các kênh này để đảm bảo tổng doanh thu trong tháng được chính xác và đầy đủ.

Với câu hỏi: “Tôi làm dịch vụ trông giữ xe tại nhà, doanh thu một năm trên 1 tỷ đồng thì có phải xuất hóa đơn không? Nếu xuất thì sẽ quá nhiều hóa đơn”.

Đại diện Thuế cơ sở 1 TP Hà Nội lập tức chú ý, với doanh thu trên 1 tỷ một năm, người dân thuộc đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Quy định không miễn trừ ngành nghề nào khỏi việc xuất hóa đơn khi đạt ngưỡng doanh thu này. Cơ quan Thuế hiểu rằng với số lượng giao dịch lớn, việc xuất hóa đơn có thể gặp khó khăn. Theo đó, đại diện cơ quan Thuế cho biết, các quy định mới trong tương lai sẽ có thể giải quyết những vướng mắc này cho HKD khi phải xuất quá nhiều hóa đơn.

Về việc thông báo tài khoản ngân hàng, một khán giả hỏi: "Trước đây người dân đã đăng ký hai tài khoản, bây giờ chỉ muốn đăng ký một thì có phải báo cáo với cơ quan thuế không?"

Đại diện cơ quan Thuế trả lời, người dân hoàn toàn có quyền điều chỉnh số lượng tài khoản ngân hàng (bổ sung, cắt giảm). Tuy nhiên, người dân cần chủ động thông báo lại cho cơ quan thuế về những thay đổi này. Cơ quan thuế quan tâm đến việc HKD kê khai đầy đủ và minh bạch doanh thu, bất kể HKD tăng hay giảm số lượng tài khoản.