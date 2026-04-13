Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Thay thế cán bộ yếu kém, uy tín thấp

Sáng 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

"Kẻ gian phải biết sợ không dám sai phạm"



Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trình bày chuyên đề: Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Ông Lê Minh Trí cho biết, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiên trì, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, có bước tiến mạnh, đột phá lớn...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí. Ảnh: Như Ý.

Theo ông Lê Minh Trí, qua tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, tiếp tục thực hiện và phải giữ vững thành quả công tác này, tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân.

“Các vấn đề nêu trong Nghị quyết 04-NQ/TW đã đảm bảo tính kế thừa của 20 năm Nghị quyết trung ương 3 khóa X và có phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo chúng ta kiên quyết chống tham nhũng nhưng không bó cứng đến mức không dám làm, phải vừa chống được tham nhũng vừa phải kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chống tham nhũng phải nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng niềm tin thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh… nhằm đạt được yêu cầu cho đa số người dân doanh nghiệp yên tâm, phấn khởi, muốn làm để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, người không ngay ngắn, kẻ gian phải biết sợ không dám sai phạm", ông Lê Minh Trí nêu.

Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản

Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin, một nội hàm mới trong Nghị quyết 04 để giải quyết hai yêu cầu vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là quan điểm “xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả”.

"Việc xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp là nhằm bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, khuyến khích kiến tạo phát triển", ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.



Ông Lê Minh Trí cũng nhấn mạnh, nghị quyết đề ra nhiệm vụ sửa đổi Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì lợi ích chung và xem xét giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với các sai phạm không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, phát hiện tội phạm.

Tăng cường kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để “không muốn” tham nhũng bằng giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính; “không thể” tham nhũng bằng cơ chế chặt chẽ, minh bạch; “không dám” tham nhũng bằng kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh; “không cần” tham nhũng bằng chính sách đãi ngộ hợp lý. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, pháp luật kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, bảo đảm nghiêm minh, rõ trách nhiệm; kiên trì xây dựng, thực hành văn hóa liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính.

Một giải pháp nữa là tăng cường kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn, kiểm soát quyền lực của bộ máy chính quyền ba cấp và các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cấp cơ sở và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong số các giải pháp liên quan đến xử lý, đánh giá cán bộ, theo ông Lê Minh Trí, nghị quyết nêu rõ, cần kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm cán bộ chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền h



Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng nêu các giải pháp về phòng chống lãng phí, nhấn mạnh, nghị quyết yêu cầu phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội. Chú trọng phòng, chống lãng phí các nguồn lực vật chất như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí…