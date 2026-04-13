Ngay tháng sau, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long dự kiến sẽ khởi công KCN gần 3.400 tỷ đồng tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2026. Theo kế hoạch, lễ khánh thành, khởi công 15 công trình, dự án trọng điểm dự kiến diễn ra vào tháng 5; trong đó cao điểm dịp từ ngày 8 – 13/5/2026.

Có 12 dự án được khởi công gồm: Dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng tại Cảng Lạch Huyện; Xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ hầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thuỷ Nguyên, phường Lê Ích Mộc; Xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, phường Hải An.

Cùng đó là các dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng: Khu công nghiệp (KCN) Thủy Nguyên (giai đoạn 1) thuộc phường Thuỷ Nguyên; KCN Kim Thành 2 (Giai đoạn 1) tại xã Kim Thành; KCN Bình Giang, tại Khu kinh tế chuyên biệt; KCN Nam Tràng Cát, phường Hải An; KCN Ngũ Phúc (giai đoạn 1), xã Nghi Dương; KCN Hoàng Diệu, xã Gia Phúc; KCN Trấn Dương – Hoà Bình (khu A, giai đoạn 1), xã Nguyễn Bỉnh Khiêm; cụm công nghiệp (CCN) phụ trợ Tràng Duệ và CCN Lê Thiện – Đại Bản thuộc phường An Phong.

Nhân dịp này, Hải Phòng tổ chức khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn; Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương (địa điểm mới); đường dây và trạm biến áp 110kV Tứ Minh tại khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh.

Đáng chú ý, dự án KCN Hoàng Diệu do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Hoàng Diệu, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại địa bàn xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng.

Khu công nghiệp Hoàng Diệu có quy mô diện tích khoảng 245 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi và văn phòng. Trong đó, KCN cũng ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, dự án sản xuất công nghệ cao.

Một trong những lợi thế nổi bật của KCN Hoàng Diệu là vị trí địa lý chiến lược với khả năng kết nối giao thương đa hướng. Dự án nằm tiếp giáp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gần các tuyến quốc lộ huyết mạch như quốc lộ 5A, 37, 38. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, cũng như kết nối nhanh chóng tới cảng biển Hải Phòng, sân bay Cát Bi và sân bay quốc tế Nội Bài.

Vị trí giao thông thuận tiện giúp KCN Hoàng Diệu tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng tại đây. Cùng với đó, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cam kết áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà sản xuất, xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao. Với hạ tầng hoàn chỉnh, KCN Hoàng Diệu được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến công nghiệp tiềm năng hàng đầu tại khu vực phía Bắc.