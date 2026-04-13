Dự án Suối Voi “đóng băng”, nằm trong diện bị thu hồi ở Huế

Ngày 13-4, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Huế, cho biết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, địa phương này có 38 dự án cần phải rà soát để thu hồi do triển khai chậm tiến độ.

Đến nay, UBND TP Huế đã rà soát, cho thấy có 3 dự án không thể tiếp tục thực hiện, trong đó có Khu du lịch Suối Voi ở xã Chân Mây – Lăng Cô.

Dự án khu du lịch Suối Voi "đóng băng" từ lâu.

Ông Cường khẳng định việc thu hồi là điều không ai mong muốn khi doanh nghiệp đã bỏ ra phần vốn đáng kể để triển khai một số hạng mục.

Đối với 35 dự án còn lại, UBND TP Huế sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện, nếu có vi phạm thì xử lý.

Ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, thông tin dự án Khu du lịch Suối Voi nằm trong danh mục các dự án tồn đọng kéo dài. Thành phố đã báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ; đến nay chưa có ý kiến chính thức, khả năng việc xử lý dự án sẽ được giao về cho địa phương. Đồng thời UBND TP Huế đang báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để xin chủ trương.

Một số hạng mục triển khai nhưng đã dừng thi công khá lâu.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế cho biết hiện trường dự án không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào được triển khai.

Dự án Khu du lịch Suối Voi do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Hoa Lư - Huế làm chủ đầu tư, được cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2017 và điều chỉnh năm 2020.

Dự án có tổng vốn khoảng 1.020 tỉ đồng, diện tích hơn 51,8 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Nơi đây từng là điểm du lịch sinh thái hút khách, người dân phải nhường cho dự án nhưng nay buộc phải thu hồi.

Nằm dưới chân núi Bạch Mã, dự án từng được kỳ vọng trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, theo người dân xã Chân Mây – Lăng Cô, trước khi có dự án, khu vực Suối Voi vốn là điểm du lịch tự nhiên do người dân khai hoang, khai thác, thu hút đông du khách.

Khi dự án được giao cho doanh nghiệp, người dân buộc phải dừng buôn bán, mất nguồn thu nhập để nhường đất với kỳ vọng đổi thay.

Thế nhưng, sau một thời gian triển khai, nhiều hạng mục vẫn dang dở, dự án chậm tiến độ kéo dài và đến nay rơi vào tình trạng "án binh bất động", gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.