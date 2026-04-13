Hải Phòng 'hồi sinh' dự án casino Đồ Sơn

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa hoàn tất việc kiểm tra và điều chỉnh phương án kiến trúc công trình thuộc Dự án đầu tư trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế trên đồi Vạn Hoa, phường Đồ Sơn .

Theo đó, phương án tổng mặt bằng dự án trên khu đất 24,87ha, gồm các công trình: khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại dịch vụ tại đồi Vạn Hoa; cải tạo, sửa chữa lâu đài Vạn Hoa, khu khách sạn hiện trạng và cảnh quan khuôn viên đồi 72.

Khách sạn 5 sao cao 9 tầng với quy mô phục vụ 180 phòng nghỉ dưỡng. Trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện với khoảng 1.000 chỗ. Khu casino và trò chơi điện tử có thưởng với khoảng 600 máy.

Casino Đồ Sơn (Hải Phòng), biểu tượng một thời của ngành giải trí, du lịch, thu hút đông đảo giới thượng lưu trong nước và quốc tế.

Kiến trúc khu khách sạn được lấy cảm hứng từ hình tượng thỏi vàng, biểu trưng cho sự sang trọng và phát triển bền vững. Không gian kiến trúc tăng cường kết nối với giữa không gian nội thất và cảnh quan ngoài trời nằm trên cao, mang tới tầm nhìn bao trọn cảnh vật xung quanh.

Khu trung tâm thương mại tại đồi Vạn Hoa gồm các ki-ot thương mại sang trọng gồm 7 căn cao 2 tầng ẩn mình giữa cảnh quan, mang đến sự riêng tư và gắn kết với thiên nhiên. Khu khách sạn hiện trạng, lâu đài Vạn Hoa và cảnh quan khu vực xung quanh được cải tạo nhưng vẫn tôn trọng giá trị sẵn có.

Casino Đồ Sơn nằm trên bán đảo Đồ Sơn được xây dựng những năm cuối thập niên 1990 với tổng mức đầu tư hàng chục triệu USD. Thời điểm đó, casino Đồ Sơn là casino đầu tiên và duy nhất hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, một thời là biểu tượng của ngành giải trí, du lịch, thu hút đông đảo giới thượng lưu và du khách quốc tế. Tuy nhiên, nhiều năm nay, casino Đồ Sơn dừng hoạt động, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Việc tái khởi động dự án không chỉ mang ý nghĩa khôi phục một cơ sở kinh doanh từng nổi tiếng, mà còn là bước đi chiến lược trong tái cấu trúc không gian du lịch biển, đưa Đồ Sơn trở lại quỹ đạo phát triển năng động.