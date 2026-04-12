Không phải Tân Sơn Nhất hay Nội Bài, đây là nhà ga quốc tế duy nhất tại Việt Nam được đánh giá 5 sao

Tổ chức quốc tế Skytrax chuyên tư vấn và đánh giá về ngành hàng không hàng đầu thế giới vừa công bố kết quả xếp hạng mới nhất cho nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), đơn vị vận hành nhà ga tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu 5 sao danh giá. Kết quả đánh giá độc lập cho thấy nhà ga T2 đã duy trì xuất sắc các tiêu chuẩn cao nhất ở hàng loạt hạng mục cốt lõi. Toàn bộ không gian nhà ga, khu vực chờ, chất lượng vệ sinh cho đến hệ thống thông tin hành khách, các tiện ích dịch vụ và trải nghiệm số đều đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu khắt khe nhất từ phía chuyên gia quốc tế.

Nhà ga T2 sân bay Đà Nẵng được Skytrax vinh danh chuẩn 5 sao ba lần liên tiếp

Dấu mốc lịch sử này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi nhà ga T2 đang phải đối mặt với áp lực khai thác lớn nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Chỉ tính riêng trong năm 2025, hạ tầng này đã phải gồng gánh phục vụ tới hơn 6,8 triệu lượt hành khách, vượt qua mốc 70% so với công suất thiết kế ban đầu vốn chỉ ở mức 4 triệu khách mỗi năm. Dù ghi nhận nỗ lực lớn, Skytrax cũng đưa ra lời cảnh báo thực tế rằng sự tăng trưởng lưu lượng hành khách liên tục, nhất là trong các khung giờ cao điểm, sẽ trở thành nguy cơ đe dọa trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm của du khách nếu không có các giải pháp mở rộng hạ tầng kịp thời.

Chia sẻ trên báo Xây Dựng, ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc AHT khẳng định việc duy trì tiêu chuẩn 5 sao trong năm thứ ba liên tiếp vừa là niềm tự hào vừa là một trách nhiệm to lớn. Áp lực lên hạ tầng và chất lượng phục vụ ngày càng gia tăng đòi hỏi việc mở rộng nhà ga T2 phải được xem là điều kiện tiên quyết. Kế hoạch nâng cấp trong tương lai không chỉ để giải bài toán công suất mà còn nhằm giữ vững chuẩn mực dịch vụ quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách và bảo vệ hình ảnh Đà Nẵng với vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng.

Du khách quốc tế đến với Đà Nẵng

Song song với thành tích xuất sắc của nhà ga T2, bản thân sân bay Đà Nẵng cũng ghi nhận những bước tiến vượt bậc trên bản đồ hàng không toàn cầu. Trong danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026 do Skytrax công bố, sân bay Đà Nẵng đã bứt phá ngoạn mục vươn lên vị trí thứ 75, tăng tới 9 bậc so với thứ hạng 84 của năm 2025. Đáng chú ý hơn, sân bay này còn xuất sắc ghi tên mình vào Top 10 sân bay tốt nhất khu vực châu Á năm 2026, minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc vươn tầm thế giới.