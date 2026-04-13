Việt Nam, Slovakia trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Các cơ quan của hai bên đã trao đổi 6 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị-ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương.

Các văn kiện hợp tác này gồm:

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng;

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovakia;

- Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia;

- Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và chính quyền thành phố Vysoké Tatry trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031;

- Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Slovakia (UNMS) về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, công nhận và quản lý chất lượng;

- Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.

Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14/4/2026, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Dự kiến trong chuyến thăm, các doanh nghiệp hai nước cũng sẽ ký kết trên các thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an ninh, y tế, du lịch, đóng tàu...