Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam, Slovakia trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Theo Hà Văn | 13-04-2026 - 14:41 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 13/4, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các cơ quan của hai bên đã trao đổi 6 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị-ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovakia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các văn kiện hợp tác này gồm:

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng;

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovakia;

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

- Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia;

- Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và chính quyền thành phố Vysoké Tatry trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031;

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và chính quyền thành phố Vysoké Tatry - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

- Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Slovakia (UNMS) về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, công nhận và quản lý chất lượng;

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Slovakia (UNMS) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

- Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14/4/2026, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Dự kiến trong chuyến thăm, các doanh nghiệp hai nước cũng sẽ ký kết trên các thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an ninh, y tế, du lịch, đóng tàu...

Theo Hà Văn

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7? Nổi bật

Đường ven biển TP.HCM nối Lâm Đồng tăng tốc về đích Nổi bật

Sắp bỏ dán tem đăng kiểm trên kính chắn gió ô tô?

14:32 , 13/04/2026
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Thay thế cán bộ yếu kém, uy tín thấp

14:00 , 13/04/2026
Vì sao ngày càng nhiều người “rời xa cây xăng”: Một sự chuyển dịch đang diễn ra âm thầm

13:47 , 13/04/2026
Bộ Công an nêu lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 168

13:37 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên