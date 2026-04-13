Đề xuất xe máy dưới 5 năm, chủ xe không phải mang xe đi kiểm định khí thải

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy. Thông tư này sau ban hành sẽ thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, kiểm định lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy là việc cơ sở đăng kiểm lập hồ sơ phương tiện và kiểm định khí thải để cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải.

Riêng đối với xe có năm sản xuất tính đến thời điểm kiểm định lần đầu có thời gian không quá 5 năm, trong dự thảo thông tư, Bộ Xây dựng đề xuất cơ sở đăng kiểm căn cứ kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu, thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải và chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm.

Quy định này nhằm bổ sung quy định để quy định rõ đối với xe máy, đối tượng nào phải mang xe đến kiểm định, đối tượng nào không phải mang xe đến.

Trong 3 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ sở đăng kiểm căn cứ hồ sơ đề nghị thực hiện trình tự phát hành Giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (bản điện tử) theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trên hệ thống trực tuyến (đối với hồ sơ điện tử) hoặc cấp Giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (bản giấy) trực tiếp cho chủ xe (đối với hồ sơ giấy).

Đối với trường hợp kiểm định lần đầu với xe có thời gian tính từ năm sản xuất quá 5 năm, chủ xe phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm. Cơ sở đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ và trả kết quả trong thời gian tối đa 3 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

Việc kiểm định phải được thực hiện đầy đủ các hạng mục kiểm tra quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô-tô, rơ-moóc, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trong kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (QCVN 122:2024/BGTVT).

Trường hợp phương tiện chưa hoàn tất xử phạt vi phạm hành chính, hệ thống có thể từ chối kiểm định.

Ngay sau khi kết thúc kiểm định khí thải, cơ sở đăng kiểm phát hành Giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô-tô, xe gắn máy (bản điện tử) theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trên hệ thống trực tuyến (đối với hồ sơ điện tử) hoặc cấp Giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô-tô, xe gắn máy (bản giấy) trực tiếp cho chủ xe (đối với hồ sơ giấy).

Chu kỳ kiểm định khí thải xe máy thế nào?

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể, xe có thời gian sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ kiểm định là 60 tháng; thời gian sản xuất trên 5 năm đến 12 năm, chu kỳ kiểm định là 24 tháng; xe có thời gian sản xuất trên 12 năm, chu kỳ kiểm định là 12 tháng.

Như vậy, chu kỳ kiểm định được giữ nguyên theo Thông tư 47.

Trường hợp xe mô-tô, xe gắn máy trong cơ sở dữ liệu không có thông tin về ngày xuất xưởng thì tính từ ngày 31-12 của năm sản xuất xe.

Giấy kiểm định, tem kiểm định đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn hiệu lực.

Đối với các trường hợp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị mất, hỏng, rách, sai thông tin cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực, khi thực hiện cấp lại thì thực hiện cấp lại giấy chứng nhận kiểm định theo quy định của thông tư này.

Đối với các phương tiện đã cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trước ngày 1-1-2027, kể từ ngày 1-1-2027 khi cấp lại cơ sở đăng kiểm chỉ cấp lại giấy chứng nhận kiểm định.