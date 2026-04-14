Thẩm quyền xử phạt của CSGT dự kiến tăng mạnh, gấp 15 lần hiện nay, cao nhất lên đến 75 triệu đồng

Hoàng Nguyễn | 14-04-2026 - 09:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã sửa đổi về thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân (CAND). Theo đó, dự thảo điều chỉnh mức phạt tiền theo hướng tăng mạnh.

Theo Điều 43 Nghị định 168/2024/NĐ-CP hiện hành, thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân được quy định theo từng cấp, trong đó chiến sĩ đang thi hành công vụ chỉ được phạt tiền tối đa 500.000 đồng theo khoản 1 Điều 43.

Các cấp cao hơn được nâng dần mức phạt, cụ thể: cấp đại đội đến 1.500.000 đồng, cấp đội/đồn đến 2.500.000 đồng, Trưởng phòng đến 15.000.000 đồng, Giám đốc Công an cấp tỉnh đến 37.500.000 đồng và cấp Cục trưởng đến 75.000.000 đồng.

Tuy nhiên, tại Điều 13 dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168, toàn bộ Điều 43 được sửa đổi theo hướng tăng đáng kể mức phạt tiền và bổ sung thẩm quyền cho từng chức danh.

Đáng chú ý, chiến sĩ CAND đang thi hành công vụ được nâng mức phạt từ 500.000 đồng lên 7.500.000 đồng, đồng thời được bổ sung quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15.000.000 đồng.

Các chức danh khác cũng được điều chỉnh tương ứng, như:

- Thủ trưởng đơn vị cấp đại đội được nâng mức phạt lên 15.000.000 đồng;

- Trưởng đồn, Đội trưởng được nâng lên 22.500.000 đồng;

- Trưởng Công an cấp xã được nâng lên 37.500.000 đồng;

- Trưởng phòng thuộc Cục, Công an cấp tỉnh được nâng lên 60.000.000 đồng;

- Mức tối đa của Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng vẫn giữ ở 75.000.000 đồng.

So sánh thẩm quyền xử phạt trước và sau sửa đổi dưới bảng sau:

Chức danh

 

Quy định hiện hành (Điều 43)

 

Dự thảo sửa đổi (Điều 13)

 

Chiến sĩ CAND

 

Đến 500.000 đồng

 

Đến 7.500.000 đồng

 

Cấp đại đội

 

Đến 1.500.000 đồng

 

Đến 15.000.000 đồng

 

Cấp đội/đồn

 

Đến 2.500.000 đồng

 

Đến 22.500.000 đồng

 

Trưởng Công an cấp xã

 

Đến 2.500.000 đồng

 

Đến 37.500.000 đồng

 

Trưởng phòng

 

Đến 15.000.000 đồng

 

Đến 60.000.000 đồng

 

Giám đốc Công an tỉnh

 

Đến 37.500.000 đồng

 

Đến 75.000.000 đồng

 

Cục trưởng

 

Đến 75.000.000 đồng

 

Giữ nguyên 75.000.000 đồng

So với quy định hiện hành tại Điều 43 Nghị định 168, dự thảo sửa đổi có các thay đổi rõ rệt:

- Tăng mạnh mức phạt tiền ở tất cả các cấp, đặc biệt cấp chiến sĩ tăng từ 500.000 đồng lên 7.500.000 đồng (gấp 15 lần).

- Bổ sung thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện ngay từ cấp chiến sĩ.

- Mở rộng quyền áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả ở nhiều cấp.

- Giữ nguyên mức tối đa 75.000.000 đồng đối với cấp cao nhất.

Bộ Công Thương cắt giảm 36 thủ tục xuất nhập khẩu từ ngày 1/5

Đại công trường cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng sau gần 1 năm thi công

Xu hướng mới giúp du lịch Ninh Bình, Nha Trang, Vũng Tàu bứt phá

