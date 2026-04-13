Trước 20/4, tất cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm cần làm ngay điều này

Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai lưu ý các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống cần hoàn thành đăng ký số tài khoản ngân hàng trước ngày 20/4/2026.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, cần nộp thông báo số tài khoản ngân hàng theo Mẫu 01/BK-STK, chậm nhất vào ngày 20/4/2026.

Hộ, cá nhân kinh doanh có thể thực hiện đăng ký trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công của ngành Thuế tại địa chỉ http://dichvucong.gdt.gov.vn.

Cơ quan Thuế cho biết, thời gian gần đây việc đăng nhập các hệ thống này thông qua VNeID có thể xảy ra tình trạng quá tải. Trong trường hợp gặp khó khăn khi đăng nhập bằng VNeID, hộ, cá nhân kinh doanh có thể lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu để tiếp tục thực hiện thủ tục. Tài khoản đăng nhập là số định danh cá nhân (CCCD).

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập vào etax mobile thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Ấn quên mật khẩu.

Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu. Nhập mật khẩu mới yêu cầu đủ chữ in hoa, chữ in thường, ký tự đặc biệt và số.

Bước 3: Sau khi nhập đủ thông tin ở bước 2, ấn tiếp tục và nhập Mã OTP được gửi về máy. Hệ thống sẽ thông báo đổi mật khẩu thành công.

Bước 4. Ấn quay lại và đăng nhập bằng mật khẩu vừa đặt.

Thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử trên Cổng Dịch vụ công:

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của ngành thuế tại địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn/

Bước 2: Người nộp thuế lựa chọn đăng nhập thông qua tài khoản thuế điện tử hoặc bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Trường hợp này chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử, chọn “Cá nhân”.

Bước 4: Người nộp thuế gõ tên đăng nhập, mật khẩu và mã captcha để đăng nhập.

Bước 5: Người nộp thuế chọn Mục Hộ, cá nhân kinh doanh (Vòng tròn màu vàng).

Bước 6: Người nộp thuế chọn mục “Trải nghiệm ngay”.

Bước 7: Người nộp thuế chọn Mục “Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử (Vòng tròn màu xanh).

Bước 8: Người nộp thuế Chọn “Kê khai trực tuyến” và bấm “Tiếp tục”.

Bước 9: Người nộp thuế chọn “Tiếp tục”.

Bước 10: Người nộp thuế chọn Mã địa điểm kinh doanh, Tên địa điểm kinh doanh, cập nhật thông tin số tài khoản, tên tài khoản, ngân hàng và lựa chọn khai lần đầu (hoặc thay đổi thông tin), sau đó bấm “Tiếp tục”.

Bước 11: Người nộp thuế kiểm tra thông tin Mẫu Thông báo số tài khoản/ số hiệu ví điện tử, Trường hợp đúng Gõ mã captcha và bấm “Tiếp tục”.

Bước 12: Người nộp thuế bấm “Tiếp tục”.

Thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử trên ứng dụng EtaxMobile

Bước 1: NNT Mở ứng dụng eTax Mobile và tại màn hình chính → Chọn “Hộ, cá nhân kinh doanh”.

Bước 2: NNT bấm vào mục “Hộ, cá nhân kinh doanh” → Chọn “Chính thức” (không chọn “Trải nghiệm”).

Bước 3: NNT chọn “Danh sách chức năng”→ Chọn “Khai thuế”.

Bước 4: NNT chọn mục “Thông báo số tài khoản / Số hiệu ví điện tử”.

Bước 5: NNT nhấn “+ Thêm số tài khoản” và chọn tiếp tục” để sang bước nhập thông tin.

Bước 6: NNT Điền đầy đủ các thông tin:

- Địa điểm kinh doanh

- Số tài khoản ngân hàng

- Tên chủ tài khoản

- Ngân hàng

- Trạng thái tài khoản (ví dụ: Khai lần đầu)

Bước 7: NNT Kiểm tra và nộp tờ khai; Hệ thống hiển thị Chi tiết tờ khai (01/BK-STK) để NNT kiểm tra lại toàn bộ thông tin và NNT nhấn nộp tờ khai.

Bước 8: Hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP về email và số điện thoại NNT đã đăng ký; NNT nhấn “Xác nhận” để hoàn thành.

Mức phạt không thông báo số tài khoản/ ví điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Theo Điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 310/2025/NĐ-CP) quy định mức phạt không thông báo tài khoản hộ kinh doanh như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, tài khoản của người nộp thuế theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 05 ngày trở lên.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế;

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế;

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân (khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

Như vậy, nếu quá thời hạn mà hộ kinh doanh vẫn chưa thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử cho cơ quan thuế thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.