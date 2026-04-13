Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Công nhân đang khẩn trương thi công dự án Trạm biếp áp 22KV Phú Quốc dưới trời nắng gay gắt - Ảnh: VGP/LT

Hạ tầng điện được đầu tư đồng bộ, hướng tới hiện đại

Năm 2027, Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây là sự kiện chính trị – đối ngoại - kinh tế đặc biệt quan trọng, không chỉ khẳng định vị thế, uy tín quốc gia mà còn mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho địa phương. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Những ngày đầu tháng 4/2026, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Qua đó, các đơn vị đã rà soát tiến độ, đánh giá năng lực cung cấp điện hiện hữu và thúc đẩy các dự án trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027.

Theo định hướng chung, công tác đảm bảo điện cho APEC 2027 tại Phú Quốc tập trung vào ba trụ cột chính: nâng cấp hạ tầng lưới điện, tăng cường nguồn cung ổn định từ đất liền và phát triển hệ thống dự phòng công suất cao.

Các dự án đang được triển khai bao gồm nâng cấp trạm biến áp, xây dựng các tuyến đường dây 110kV, đồng thời ứng dụng công nghệ thông minh vào vận hành hệ thống điện tại các khu vực trọng điểm như trung tâm hội nghị, khu lưu trú, khu tổ chức sự kiện.

Đáng chú ý, việc ngầm hóa lưới điện cũng được ưu tiên nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, tăng độ an toàn và hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành. Song song đó, Phú Quốc đang hướng đến xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, xanh – sạch – thông minh, không chỉ phục vụ APEC mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Thi công công trình đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc - Ảnh: VGP/LT

Tiến độ các dự án lưới điện: Nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, tính đến ngày 30/3/2026, nhiều dự án điện lực trọng điểm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đối với công trình đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc, dự án có chiều dài gần 20 km với 79 vị trí trụ, tổng diện tích thu hồi đất hơn 37.700m². Đến nay, đã bàn giao mặt bằng 70/79 vị trí móng trụ. Các vị trí này đang được ngành điện khẩn trương thi công, dựng trụ và kéo dây, đảm bảo tiến độ đề ra.

Trong khi đó, dự án đường dây 110 kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc dài 20km, gồm 75 vị trí trụ, hiện mới bàn giao được 19 vị trí. Nguyên nhân chủ yếu do phải điều chỉnh hướng tuyến qua khu vực rừng, kéo theo nhiều thủ tục liên quan đến quy hoạch đất đai, lâm nghiệp và khoáng sản.

Đối với dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, diện tích sử dụng đất hơn 49.500 m², trong đó phần lớn là đất rừng. Đến nay, đã hoàn thành bàn giao phần đất rừng, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất của các hộ dân bị ảnh hưởng. Các thủ tục liên quan như cấp phép thu hồi khoáng sản, lâm nghiệp và vị trí đổ thải cũng đã được hoàn tất.

Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, những nỗ lực ngày đêm trên các công trường điện lực tại Phú Quốc đang cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm lớn của EVN - Ảnh: VGP/LT

Quyết tâm cao nhất cho sự kiện tầm vóc quốc tế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song quá trình triển khai các dự án điện vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các tuyến đường dây đi qua nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân và tổ chức. Khối lượng công việc đo đạc, khảo sát lớn, trong khi lực lượng thực hiện giải phóng mặt bằng còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số vướng mắc liên quan đến giá bồi thường, thủ tục pháp lý về đất đai, cũng như sự chưa đồng thuận của một bộ phận người dân đã ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Xác định 03 công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, Đường dây 110 kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu Phú Quốc, đặc biệt phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Thời gian qua EVNSPC, Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam và các đơn vị liên quan cùng các nhà thầu thi công đã ưu tiên tập trung toàn bộ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình này. Đặc biệt, ngay từ khi các công trình được khởi công đến nay, lãnh đạo EVNSPC thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát tiến độ thi công; liên tục có các buổi làm việc, báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc về tiến độ thi công, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình; nhất là các rào cản, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh An Giang đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu hoàn thành các công trình để đưa vào vận hành trước thời điểm quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và APEC 2027. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị Chính phủ xem xét áp dụng cơ chế đặc thù nhằm rút gọn thủ tục, cho phép triển khai song song các bước liên quan đến thu hồi đất và bồi thường.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã có nhiều chỉ đạo trực tiếp; UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện với EVNSPC và thành lập Ban Chỉ đạo các dự án, công trình điện trên địa bàn tỉnh và giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các Sở, Ban ngành và UBND Đặc khu Phú Quốc lập kế hoạch chi tiết theo từng dự án, từng vị trí móng trụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu và huy động toàn hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc; các Sở, Ban ngành, UBND Đặc khu Phú Quốc cũng đã có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ngành Điện trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Với sự vào cuộc đồng bộ của EVN và chính quyền An Giang, công tác chuẩn bị hạ tầng điện cho APEC 2027 đang được triển khai với quyết tâm cao nhất.

Không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, việc đảm bảo điện còn mang ý nghĩa chính trị, góp phần vào thành công chung của sự kiện, đồng thời thể hiện năng lực tổ chức, điều hành của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.