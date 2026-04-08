Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng về hóa đơn điện tử, tất cả hộ kinh doanh cần biết

Thuế tỉnh Sơn La cho biết, đối với các hộ kinh doanh (HKD), việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) không chỉ là yêu cầu theo quy định mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Việc áp dụng HĐĐT góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình kinh doanh. Nhằm giúp hộ, cá nhân kinh doanh nắm rõ hơn các quy định liên quan, Thuế tỉnh Sơn La đã tổng hợp một số nội dung đáng chú ý về hóa đơn điện tử mà các hộ, cá nhân kinh doanh cần biết.

Theo Thuế tỉnh Sơn La, việc sử dụng HĐĐT giúp hộ, cá nhân kinh doanh thuận tiện hơn trong việc quản lý doanh thu. Các giao dịch mua bán, hàng hóa xuất – nhập cũng được theo dõi dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử còn góp phần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp đối với khách hàng. Đồng thời, hộ kinh doanh cũng được hỗ trợ lập tờ khai thuế tự động, qua đó giúp đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối tượng sử dụng, loại hóa đơn, hình thức hóa đơn

Lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký khi doanh thu trong năm đạt ngưỡng từ 1 tỷ đồng trở lên. Thời hạn đăng ký với cơ quan thuế là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng lũy kế từ 1 tỷ đồng trở lên. Khi thực hiện thủ tục, hộ kinh doanh sử dụng mẫu đăng ký 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

Theo quy định, mã số thuế của hộ kinh doanh chính là số định danh cá nhân của chủ hộ. Thông tin về tên và địa chỉ hộ kinh doanh được xác định theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp đã được cơ quan thuế rà soát, cập nhật lại địa chỉ thì thông tin sẽ tương ứng với địa bàn hành chính hai cấp. Cơ quan thuế quản lý là thuế cơ sở phụ trách địa bàn nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Để được chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT, hộ kinh doanh cần đáp ứng một số điều kiện. Cụ thể, hộ kinh doanh không thuộc trường hợp bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, hộ kinh doanh phải trang bị giải pháp HĐĐT và có chữ ký số.

Ngoài ra, thông tin định danh cá nhân của chủ hộ kinh doanh phải được rà soát, chuẩn hóa và khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ hộ kinh doanh cũng không thuộc diện từng hoặc đang là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, tạm ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, chủ hộ không có hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ hoặc thuộc nhóm người nộp thuế có rủi ro cao về thuế.

Đối với hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, việc đăng ký sử dụng HĐĐT được thực hiện với cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi đặt trụ sở của hộ kinh doanh. Các địa điểm kinh doanh khác không phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Trong trường hợp hộ kinh doanh đã đăng ký nhưng không được chấp nhận sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế sẽ thông báo rõ lý do hộ kinh doanh chưa đủ điều kiện. Đồng thời, cơ quan thuế có thể ban hành thông báo yêu cầu hộ kinh doanh giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc tiến hành xác minh địa chỉ hoạt động nếu cần thiết. Khi đó, hộ kinh doanh cần thực hiện giải trình và bổ sung theo yêu cầu để được xem xét chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thuế tỉnh Sơn La cũng lưu ý, đối với trường hợp chủ hộ kinh doanh đang là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có liên quan, chủ hộ có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ đăng ký thuế và nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp đó trước khi được chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, hộ kinh doanh cần thực hiện thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn khi có phát sinh điều chỉnh. Những trường hợp cần cập nhật bao gồm việc thay đổi người đại diện hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh. Bên cạnh đó là việc bổ sung hoặc thay đổi hình thức hóa đơn (có mã hoặc không có mã), cũng như các thông tin đăng ký khác có liên quan.