Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Theo TTXVN, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong phiên họp sáng 8-4-2026, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang. Ảnh: TTXVN

Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Ảnh: TTXVN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn. Ảnh: TTXVN