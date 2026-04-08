Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau

Theo Nguyễn Ngọc | 08-04-2026 - 10:18 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau một thập kỷ triển khai, qua nhiều lần thay đổi chủ đầu tư, dự án kè và khu dân cư Nam Sông Vệ (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) với tổng vốn gần 185 tỷ đồng vẫn "mắc kẹt". Hạ tầng thiếu đồng bộ, khu tái định cư bỏ hoang, nhiều diện tích được người dân tận dụng trồng rau, chăn thả gia súc… tạo nên nghịch cảnh lãng phí kéo dài.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 1.

Dự án kè và khu dân cư Nam Sông Vệ (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi﻿) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đầu tư năm 2017, với tổng mức đầu tư gần 186 tỷ đồng. Dự án có quy mô gần 20 ha, gồm kè bảo vệ bờ sông dài hơn 1.100 mét, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (KDC) và khu chợ dân sinh.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 2.

Dự án được kỳ vọng vừa chống sạt lở, bảo vệ quỹ đất ven sông, vừa hình thành khu dân cư mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 3.

Trong quá trình triển khai, dự án đã có sự điều chỉnh về chủ đầu tư. Cụ thể, tháng 10/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển giao chủ đầu tư từ QISC Quảng Ngãi sang Sở TM&MT (nay là Sở NN&MT) làm chủ đầu tư; đến tháng 3/2025, dự án tiếp tục được giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ (từ giai đoạn 2017 - 2019 kéo dài đến năm 2023) và thay đổi chủ đầu tư, đến nay dự án vẫn trong tình trạng dở dang﻿, cỏ dại mọc um tùm…

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 5.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 6.

Hạ tầng chưa hoàn thiện, khu tái định cư (TĐC) bỏ hoang, người dân tận dụng đất để trồng rau, hoa… thả bò.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 7.

Hiện dự án chưa có lối vào chính thức. Để tiếp cận khu vực này, phải đi theo các lối mòn dân sinh nhỏ hẹp. Bên trong dự án, hạ tầng mới chỉ được đầu tư một phần với các tuyến đường giao thông nội bộ dạng nền đất, một số trụ điện được dựng rải rác.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 8.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 9.

Trong khi đó, các hạng mục thiết yếu như hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, điện dân dụng vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Nhiều cấu kiện bê tông được tập kết từ trước nằm ngổn ngang, có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 10.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 11.

Một số cống thoát nước nằm lộ thiên, không có hàng rào bảo vệ tạo thành những “cái bẫy” chết người.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 12.

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 272 hộ dân và 1 tổ chức, với diện tích gần 20 ha nhưng đến nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa nhận tiền bồi thường hoặc chưa bàn giao mặt bằng﻿. Đến nay, dự án đã bố trí 92 tỷ đồng nhưng tiến độ thi công mới đạt khoảng 46,7%.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 13.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 14.

Theo chủ đầu tư dự án, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều hộ chưa đồng thuận phương án bồi thường được duyệt. Đồng thời, dự án chưa hoàn thiện hạ tầng điện, nước, khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai tái định cư tại chỗ vẫn chưa thể thực hiện.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 15.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 16.

Trước thực trạng kéo dài, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bao gồm gia hạn thời gian thực hiện dự án, quy mô dự án đề xuất tăng từ 19,97 ha lên khoảng 21,1 ha. Đồng thời điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 237 tỷ đồng.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 17.

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau- Ảnh 18.

Ông Phạm Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, hiện đơn vị đang cùng các sở, ngành liên quan đã tham mưu UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục. "Chúng tôi mong lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan hỗ trợ tháo gỡ các tồn tại cũ để dự án sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng", ông Vinh nói.

Theo Nguyễn Ngọc

