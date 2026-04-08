Rà soát cao tốc 24.000 tỷ sau ý kiến của Kiểm toán Nhà nước

Tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An về việc kiểm tra sơ bộ tổng mức đầu tư, suất đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy . Động thái này được đưa ra khi Kiểm toán Nhà nước có công văn đề nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát lại các nội dung của dự án trên.

Một góc Cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Đây được xem là tuyến đường chiến lược, mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ khi kết nối với Lào. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án đã đặt ra những yêu cầu khắt khe, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Theo công văn của Kiểm toán Nhà nước gửi đến tỉnh Nghệ An, dự án này đang còn một số tồn tại ngay từ khâu xác lập sơ bộ tổng mức đầu tư và suất vốn đầu tư. Cụ thể, về phương án thiết kế một số đoạn tuyến (đào sâu, đắp cao) có tiêu chuẩn hoàn chỉnh 6 làn xe. Tuy nhiên theo dự báo lưu lượng giao thông cho thấy nhu cầu mở rộng chỉ thực sự cần thiết vào khoảng năm 2050.

Ngoài ra, hồ sơ giữa tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư và bản vẽ còn chưa thống nhất. Tập bản vẽ còn thiếu sơ bộ bố trí chung của nhiều cầu nên chưa có căn cứ để xác định chiều cao trụ cầu và áp dụng đơn giá phù hợp.

Bản đồ hướng tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra các cầu trong dự án được tính cao hơn so với suất vốn đầu tư tại Quyết định 409 của Bộ Xây dựng (năm 2025). Việc áp dụng suất vốn đầu tư cầu của các dự án khác nhưng lại chưa rõ cơ sở áp dụng; sử dụng các loại đơn giá khác nhau, chưa có thuyết minh cụ thể dẫn đến nguy cơ áp dụng thiếu nhất quán.

Bên cạnh đó, một số sai lệch khác được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra như: Việc xác định hệ số thời gian của hầm đang lấy theo hệ số thời gian của phần cầu nhưng chưa có thuyết minh; Số liệu tính toán tỷ trọng chi phí an toàn giao thông phần đường thấp hơn so với quy định; Còn lỗi số học trong tính toán chi phí.

Trước ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, tỉnh Nghệ An đã lập tức yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, bổ sung đầy đủ cơ sở, căn cứ thuyết minh cho tổng mức đầu tư và suất vốn đầu tư, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó cần kịp thời hoàn thiện hồ sơ, phục vụ triển khai các bước tiếp theo của Dự án nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát và thẩm định toàn diện các nội dung theo ý kiến kiểm toán; bảo đảm công tác thẩm định dự án tuân thủ đúng trình tự, quy định, hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình thực hiện phải tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Hưng Nguyên (Nghệ An).

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255 ngày 11/12/2025 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như: chỉ định thầu, rút gọn thủ tục thẩm định nguồn vốn và giao cấp xã thực hiện công tác bồi thường, tái định cư.

Tuyến đường dài khoảng 60km có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh đi qua 9 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các cầu và một số đoạn nền đường của dự án thiết kế theo quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, chia thành 10 dự án thành phần. Dự án được triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2029.