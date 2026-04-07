Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đầu miễn nhiều loại phí giao thông từ hôm nay

Theo Ngọc Ly/VTCNews | 07-04-2026 - 20:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 7/4 - 30/6, nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, thủy nội địa, đường sắt được miễn để hỗ trợ doanh nghiệp trước áp lực chi phí nhiên liệu.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2026/TT-BTC ngày 6/4/2026, quyết định miễn một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, đối với lĩnh vực đường thuỷ, các loại phí được miễn gồm: Phí trọng tải tàu thuyền; phí bảo đảm hàng hải; phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước; phí kháng nghị hàng hải; Lệ phí ra, vào cảng biển.

Miễn phí, lệ phí đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa của Việt Nam, bao gồm: Phí trọng tải tàu, thuyền; lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa và phí trình báo đường thủy nội địa.

Lĩnh vực hàng không miễn các loại phí, lệ phí (ngoại trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại sân bay).

Lĩnh vực đường sắt được miễn phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Bắt đầu miễn nhiều loại phí giao thông từ hôm nay- Ảnh 1.

Từ hôm nay, miễn nhiều loại phí giao thông cho người dân.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn chi phí nhiên liệu tăng, đồng thời khuyến khích các loại hình vận tải xanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trước đó, theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, bối cảnh giá nhiên liệu thế giới và trong nước tăng do ảnh hưởng từ tình hình căng thẳng tại Trung Đông đã làm chi phí vận tải biển và vận tải thủy nội địa gia tăng, kéo theo chi phí logistics và giá thành hàng hóa.

Còn Cục Hàng không cho biết, diễn biến chiến sự căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại khu vực Trung Đông đã tạo cú sốc cung-cầu cho thị trường năng lượng, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng nhanh và biến động mạnh, trực tiếp làm tăng chi phí khai thác của các hãng hàng không Việt Nam.

Trong bối cảnh này, các hãng hàng không Việt Nam buộc phải tái cơ cấu mạng bay, điều chỉnh tải cung ứng và tối ưu đội máy bay nhằm bảo toàn dòng tiền cùng hiệu quả kinh doanh, thay vì ưu tiên mở rộng sản lượng. Theo đó, một số đường bay tạm dừng hoạt động trong quý II, bắt đầu từ 1/4.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh thu 6.500 tỷ đồng nhờ du lịch, giàu top đầu cả nước, nhưng lại có mức sống rất rẻ

Vượt 'sóng lớn' để tăng trưởng hai con số

Hình ảnh tuyến đường nghìn tỷ phục vụ xuất nhập khẩu qua Lào Cai chuẩn bị thông xe

Nâng công suất Kho LNG Thị Vải, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên