Nâng công suất Kho LNG Thị Vải, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô

Theo Ngọc Khánh | 07-04-2026 - 19:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kho LNG Thị Vải nâng công suất tái hóa lên 288 tấn/giờ, giúp PV GAS tăng năng lực cấp khí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát điện trong cao điểm mùa khô

Ngày 7-4, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết Chi nhánh Logistics của đơn vị vừa phối hợp với các bên liên quan hoàn tất chương trình chạy thử nâng công suất tái hóa tại Kho LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM), qua đó tăng đáng kể năng lực cung ứng khí phục vụ phát điện mùa khô.

Kết quả chạy thử cho thấy hệ thống vận hành an toàn, ổn định ở mức 288 tấn/giờ, cao hơn nhiều so với công suất thiết kế ban đầu 171 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày. Toàn bộ quá trình được kiểm định, đánh giá theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, dưới sự giám sát của tổ chức đăng kiểm DNV.

Bồn chứa LNG dung tích 180.000 m3 được ví như "trái tim" của Kho Thị Vải.

Theo PV GAS, việc nâng công suất giúp gia tăng đáng kể khả năng cấp khí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động cho các nhà máy điện theo điều độ của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) trong giai đoạn cao điểm mùa khô, thời điểm nhu cầu điện thường tăng cao.

Đáng chú ý, việc vận hành Kho LNG ở mức công suất vượt thiết kế đòi hỏi trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm cao. Trong suốt quá trình chạy thử, đội ngũ kỹ sư, cán bộ PV GAS đã duy trì giám sát 24/7, kiểm soát chặt các thông số quan trọng như nhiệt độ, áp suất, độ rung và chuyển vị thiết bị nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị đã hoàn tất chương trình chạy thử nâng công suất tái hóa tại Kho LNG Thị Vải

Việc nâng công suất Kho LNG Thị Vải được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, nhất là thời điểm thị trường năng lượng toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều biến động. Hạ tầng này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khí, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định cho sản xuất điện tại khu vực Đông Nam Bộ, qua đó hỗ trợ vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, liên tục.

Đến nay, Kho LNG Thị Vải (khánh thành năm 2023) vẫn là Kho cảng LNG đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với công suất hiện tại 1 triệu tấn/năm; có khả năng tiếp nhận tàu chuyên chở LNG trọng tải đến 100.000 DWT.

Thuế TP Hà Nội có thông báo mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nổi bật

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nổi bật

Đề xuất mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ ngày 1/7/2026

Đề xuất mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ ngày 1/7/2026

19:00 , 07/04/2026
Đúng 0h, công trình 2,2 tỷ USD của Việt Nam vận hành hoàn toàn, có công nghệ "trên siêu tới hạn" hiện đại nhất

Đúng 0h, công trình 2,2 tỷ USD của Việt Nam vận hành hoàn toàn, có công nghệ "trên siêu tới hạn" hiện đại nhất

18:30 , 07/04/2026
Nút giao cao tốc 300 tỷ đồng ‘sốt ruột’ chờ mặt bằng

Nút giao cao tốc 300 tỷ đồng ‘sốt ruột’ chờ mặt bằng

18:21 , 07/04/2026
Sau "cú bắt tay xuyên đại dương" với Nga, Chính phủ công bố Đề án quan trọng về điện hạt nhân năm 2035

Sau "cú bắt tay xuyên đại dương" với Nga, Chính phủ công bố Đề án quan trọng về điện hạt nhân năm 2035

18:13 , 07/04/2026

