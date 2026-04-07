Nút giao cao tốc 300 tỷ đồng ‘sốt ruột’ chờ mặt bằng
Nút giao tỉnh lộ 12B thuộc dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại TP. Huế hiện trở thành “điểm nghẽn” thi công, do chậm giải phóng mặt bằng. Hơn 100 hộ dân cùng mồ mả, hạ tầng kỹ thuật chưa thể di dời khiến hạng mục gần 300 tỷ đồng này chưa khởi công, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành đồng bộ toàn tuyến vào cuối năm nay.
07-04-2026
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,73 km, trong đó đoạn qua TP. Huế khoảng 62,72 km, được khởi công ngày 19/12/2025, thời gian thực hiện 12 tháng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Trong quá trình triển khai dự án toàn tuyến, nút giao tỉnh lộ 12B tại Km72+370 (phường Kim Long, TP. Huế) được bổ sung nhằm tạo trục kết nối trực tiếp từ cao tốc về khu vực cầu Nguyễn Hoàng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị Huế.
Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nút giao có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 240 tỷ đồng và giải phóng mặt bằng hơn 54 tỷ đồng. Hạng mục được yêu cầu cơ bản hoàn thành cuối năm 2026 để đồng bộ với tiến độ mở rộng toàn tuyến cao tốc. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể khởi công do vướng mặt bằng.
Đây là nút giao quy mô lớn, phải bạt núi, xây cầu vượt đường tránh Huế (Quốc lộ 1) để hình thành làn nhập - ra cao tốc theo hướng Nam - Bắc, đồng thời khoét đường chui phía dưới để tổ chức làn nhập - ra theo hướng Bắc - Nam. Toàn bộ khu vực xây dựng phải giải phóng mặt bằng hoàn toàn nên khối lượng công việc rất lớn.
Theo thống kê của Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế - đơn vị đảm trách giải phóng mặt bằng, khu vực thi công nút giao có 215 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, cùng khoảng 111 ngôi mộ phải di dời. UBND phường Kim Long đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 37 thửa đất ở và sản xuất kinh doanh, 73 thửa đất nông nghiệp. Tuy nhiên, có 105 trường hợp chậm ban hành thông báo thu hồi đất do chưa đủ điều kiện đền bù hoặc chưa phù hợp quy hoạch, khiến việc bàn giao mặt bằng bị kéo dài.
Ngoài ra, phạm vi dự án còn vướng hạ tầng điện lực, viễn thông, cấp nước... Các hạng mục này dự kiến di dời để bàn giao đủ mặt bằng trước ngày 30/6. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng đề xuất ứng trước hơn 2,9 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng.
Theo chủ đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng đến nay đã có chuyển biến nhưng vẫn chậm. Hiện mới có 49/212 hộ dân bàn giao mặt bằng, trong khi khoảng 118 hộ phải bố trí tái định cư. Dự kiến ngày 20/4 tới sẽ bàn giao thêm một phần mặt bằng, mục tiêu đến 30/6 hoàn thành giải phóng mặt bằng phạm vi thi công nút giao, vòng xuyến. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 100 ngôi mộ chưa di dời.
Theo nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, việc chậm bàn giao mặt bằng khiến công tác thi công không thể triển khai đồng bộ. Nhà thầu cần mặt bằng liên tục để mở đường công vụ, huy động thiết bị, ca máy đảm bảo công suất để thi công đại trà. Bên cạnh đó, khu vực này còn gặp địa tầng đất yếu, phải xử lý nền và chờ lún khoảng nửa năm, làm gia tăng áp lực tiến độ, nhất là khi Huế thường có mùa mưa kéo dài, gây bất lợi cho hoạt động xây dựng.
Trước nguy cơ chậm tiến độ, mới đây, lãnh đạo UBND TP. Huế đã tổ chức kiểm tra thực địa và yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành kiểm kê, phối hợp với người dân di dời mồ mả, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho thi công theo kế hoạch.
Theo Sở Xây dựng TP. Huế, khi hoàn thành, nút giao Tỉnh lộ 12B sẽ tạo trục kết nối quan trọng đến cầu Nguyễn Hoàng, góp phần mở rộng không gian đô thị và nâng cao khả năng kết nối khu vực. Tuy nhiên, với khối lượng giải phóng mặt bằng còn lớn, hạng mục gần 300 tỷ đồng này hiện “sốt ruột” chờ mặt bằng để kịp hoàn thành đồng bộ với toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào cuối năm 2026.
Theo Ngọc Văn
Báo Tiền Phong
