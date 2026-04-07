Sau "cú bắt tay xuyên đại dương" với Nga, Chính phủ công bố Đề án quan trọng về điện hạt nhân năm 2035

Báo Chính phủ thông tin ngày 6/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035".

Phối cảnh Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Đề án được xây dựng trên quan điểm bảo đảm đủ năng lực, nguồn lực và cơ cấu tổ chức hợp lý cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân một cách tập trung, thống nhất.

Đề án hướng tới tự chủ chiến lược về quản lý và khả năng điều phối phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cùng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Mục tiêu chính

- Đến năm 2030: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có tối thiểu 288 người - trong đó có 150 công chức và 138 viên chức.

- Đến năm 2035: Cục có tối thiểu 388 người - trong đó có 220 công chức và 168 viên chức. Cũng trong năm này, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có thể tự chủ được 70% về năng lực thẩm định, giám sát an toàn các dự án điện hạt nhân và tự chủ 100% đối với dự án lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân lực; Nâng cao năng lực hỗ trợ kỹ thuật; Chuyển đổi số và quản trị hiện đại; Tăng cường hợp tác quốc tế; Xây dựng năng lực ứng phó sự cố và an ninh hạt nhân.

Trước đó vào ngày 16/3/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 438/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu là phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử bảo đảm an toàn, an ninh, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng quốc gia, góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero 2050), Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thông tin.

Đúng 1 tuần sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 438/QĐ-TTg, vào ngày 23/3/2026, lễ ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Văn bản được ký bởi Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn.

Truyền thông Nga cùng ngày thông tin, Nga chọn Nhà máy điện hạt nhân Leningrad-2 (với các Tổ máy số 1 và số 2 đã đi vào hoạt động) làm dự án mẫu cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 của Việt Nam.

Theo đó, Nga sẽ mang công nghệ lò hạt nhân VVER-1200 thế hệ 3+ tân tiến sang Việt Nam. Tổng công suất của 2 tổ máy là 2400 MW.

"Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một thỏa thuận về việc xây dựng hai tổ máy điện hạt nhân. Chúng tôi xem đây là nền tảng cho một quan hệ đối tác công nghiệp lâu dài, có nghĩa là tăng cường sự độc lập về năng lượng của Việt Nam và mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế" - Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev phát biểu sau khi ký hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam ngày 22/3.