Thuế TP Hà Nội có thông báo mới

Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố nhằm hướng dẫn về cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Theo Thuế TP Hà Nội, căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 50/2026/NĐ-CP và Nghị định số 230/2025/NĐ-CP của Chính phủ cùng Thông tư số 21/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc về các cơ quan quản lý đất đai và văn phòng đăng ký đất đai.

Cụ thể, đối với hồ sơ đề nghị miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, việc tiếp nhận và xử lý được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 kể từ ngày 1/8/2024. Trong khi đó, đối với hồ sơ đề nghị giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 31/1/2026 sẽ được áp dụng.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền như Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sau khi cơ quan quản lý đất đai hoàn tất việc thẩm định, thông tin liên quan sẽ được chuyển tới cơ quan thuế để làm căn cứ xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được giảm, số tiền phải nộp và ban hành thông báo thu theo quy định.

Riêng đối với các trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP, người thuê đất cần nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hồ sơ sau đó sẽ được chuyển đến Cục Thuế TP Hà Nội đối với tổ chức hoặc cơ quan thuế cơ sở đối với hộ gia đình, cá nhân để xem xét và giải quyết theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuê đất có thể liên hệ trực tiếp với Cục Thuế TP Hà Nội (đối với tổ chức) hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương (đối với hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn và hỗ trợ.