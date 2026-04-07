Hình ảnh tuyến đường nghìn tỷ phục vụ xuất nhập khẩu qua Lào Cai chuẩn bị thông xe
Tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát (tỉnh Lào Cai) đang được trải thảm nhựa, bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thương hàng hóa Việt - Trung từ khu vực cửa khẩu Bản Vược đến cửa khẩu Kim Thành, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics và khu đô thị ven sông Hồng.
07-04-2026
Dự án đầu tư xây dựng cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối được thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, gồm 3 hợp phần, với tổng mức đầu tư 1.490 tỷ đồng. Trong đó, dự án nâng cấp Tỉnh lộ 156, đoạn Kim Thành - Ngòi Phát thuộc hợp phần 1, có chiều dài 8 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 45 m, khởi công từ tháng 3/2022.
Sau nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng khiến tiến độ thi công phải gia hạn, đến nay tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát đã dần hoàn thành.
Các đơn vị thi công vừa hoàn thành thảm bê tông nhựa đoạn cuối cùng, vượt tiến độ khoảng 1 tháng so với kế hoạch.
Tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát là công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội; góp phần tăng cường kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa, phát triển dịch vụ logistics, đô thị ven sông Hồng, khu, cụm công nghiệp từ Kim Thành đến cửa khẩu Bản Vược, nối đến xã A Mú Sung.
Ông Chu Đức Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông như sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, hộ lan trước khi nghiệm thu. Đoạn tuyến Kim Thành - Ngòi Phát dự kiến hoàn tất thủ tục, bàn giao trong quý II/2026.
