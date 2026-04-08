Thay đổi quan trọng từ 1/7/2027, người dân Hà Nội, TPHCM cần biết

Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau:

- Từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội và TPHCM;

- Từ ngày 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại;

- Từ ngày 1/7/2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Quyết định quy định từ ngày 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào “vùng phát thải thấp” của TP Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng Mức 2 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026, áp dụng Mức 3 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2026, áp dụng Mức 4 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Theo Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ được quy định trong bảng sau đây: