Lưu ý quan trọng của CSGT TPHCM với các chủ xe tải lớn

Ngày 8-4, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho hay đang tổng ra soát xe tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên.

CSGT TPHCM kiểm tra xe tải tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên.

Theo cảnh sát, đến nay hơn 6.400 xe tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên được kiểm tra thực tế. Trong đó, 1.086 xe đã hết niên hạn sử dụng.

Đây là đợt tổng rà soát được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, có sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng nhằm thu thập, củng cố hệ thống dữ liệu đăng ký, quản lý xe.

Phòng CSGT đưa ra một số lưu ý quan trọng chủ phương tiện kinh doanh vận tải cần thực hiện, gồm:

- Chủ động kiểm tra phương tiện, đối chiếu thực tế xe với các thông tin quy định trong giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, đảm bảo phương tiện tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật theo quy định.

- Không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, "cơi nới" thùng xe, "độ, chế" còi đèn,… Trường hợp có sai phạm phải nhanh chóng sửa đổi, khôi phục lại thiết kế, tính năng kỹ thuật theo quy định của phương tiện.

Xe tải tải trọng lớn ở TPHCM sẽ được kiểm tra toàn diện.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, sang tên, đổi chủ,... đối với phương tiện. Trường hợp phương tiện đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục đăng ký sang tên, phương tiện hết niên hạn sử dụng nhưng chưa làm thủ tục thu hồi,…

Chủ xe cần liên hệ cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất hoặc theo địa bàn cư trú để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

- Quản lý lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên phương tiện theo quy định, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; hoạt động truyền dữ liệu của các thiết bị trên. Trường hợp không lắp đặt hoặc có lắp đặt mà không hoạt động, không truyền dữ liệu thì phải khắc phục ngay.