Bộ trưởng Bộ Xây dựng có đề nghị quan trọng cho liên danh Đèo Cả tại tuyến đường sắt 560km, nối thẳng tới thủ đô nước láng giềng

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh có buổi tiếp, làm việc với Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Leklay Sivilay về thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm trong hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Leklay Sivilay cho biết, phía Lào mong muốn thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm, chiến lược giữa hai nước: Đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; Đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn; cũng như tăng cường trao đổi chuyên gia kinh nghiệm trong quản lý các dự án xây dựng quy mô lớn.

Thống nhất cần thúc đẩy tiến độ các dự án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, hiện hợp tác lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai nước tập trung vào 3 dự án kết nối hạ tầng trọng điểm.

Trong đó, tại Dự án hợp tác đầu tư phát triển cảng Vũng Áng, với sự quyết tâm của hai Đảng, hai Chính phủ và các bộ ngành liên quan, dự án đang có những bước tiến triển tốt.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị hai Bộ phối hợp với các cơ quan hữu quan hai nước triển khai hiệu quả dự án, đảm bảo tính hiệu quả đầu tư và tính kinh tế. Đồng thời giao các đơn vị Bộ Xây dựng tạo thuận lợi tối đa cho hàng hóa của Lào xuất, nhập khẩu qua cảng Vũng Áng nói riêng và cảng biển Việt Nam nói chung, kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận chuyển.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Thông tin về dự án cao tốc Hà Nội - Viên Chăn, hiện phía Việt Nam đã hoàn thành đoạn Hà Nội - Vinh; đoạn Vinh - Thanh Thủy đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2025. Dự án được giao cho tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư; dự kiến sẽ khởi công trong tháng 5/2026 và mục tiêu hoàn thành vào năm 2027. Vì vậy, hai Bộ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đôn đốc để dự án triển khai trên đất Lào và triển khai trên đất Việt Nam được đồng bộ, sớm kết nối.

Đối với Dự án đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thà Khẹc - Viêng Chăn, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đây là dự án mang tầm chiến lược dài hạn, hiện thực hóa việc giúp Lào từ “quốc gia không có biển” trở thành “quốc gia kết nối”, cần triển khai sớm.

Dự án đường sắt Lào-Việt Nam có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 562 km, đoạn từ thị xã Thakhek thuộc tỉnh Khammuon, Trung Lào, đến Mụ Giạ (thuộc tỉnh Quảng Bình) biên giới Việt Nam-Lào dài 147 km.

Để dự án khi triển khai, đi vào vận hành đảm bảo thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng đề nghị hai bên, nhất là Liên danh nhà đầu tư Petro Trade Laos - Đèo Cả, nghiên cứu, đề xuất cách thức triển khai dự án PPP, tư vấn dự án, tư vấn quản lý dự án, phân chia dự án thành phần, xác định nguồn vốn, huy động vốn và cả về công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Kết thúc cuộc gặp, hai bên thống nhất tích cực trao đổi để thúc đẩy các hợp tác lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm. Nghiên cứu, xây dựng mới các hiệp định về vận tải đường bộ, đường sắt giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước trước khi tuyến cao tốc kết nối Hà Nội - Viêng Chăn, cũng như tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thà Khẹc - Viêng Chăn đi vào khai thác.

Cùng đó, xây dựng được kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể đối với Dự án đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thà Khẹc - Viêng Chăn, để thống nhất các nội dung liên quan, sớm triển khai đầu tư dự án.

Qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công chính và Vận tải Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.