Lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

Theo Tr.Đức | 08-04-2026 - 15:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 3-4-2026 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 157/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu theo đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 321/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Để việc triển khai lấy ý kiến nhân dân hiệu quả, đúng quy trình, đúng mục đích, UBND tỉnh Quảng Ninh phân công Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, đặc khu; đồng thời, chuyển phiếu lấy ý kiến nhân dân đến địa phương.

UBND các xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân; đăng tải công khai về Đề án và tài liệu liên quan trên các trang, cổng thông tin điện tử và trụ sở UBND xã, phường, đặc khu, nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng. UBND xã, phường, đặc khu tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi HĐND xã, phường, đặc khu và UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành trước ngày 11-5.

Trên cơ sở kết quả lấy kiến nhân dân, Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, đề án, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và hoàn thành trong tháng 5-2026.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu việc lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND các cấp phải được bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định; đồng thời, tập trung công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, lan tỏa sự đồng thuận, thống nhất, ủng hộ của nhân dân.

