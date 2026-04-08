Chính phủ vừa thông qua đề án lập thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên của Việt Nam giáp Campuchia

Một góc của Đồng Nai. Ảnh: VTC News

Ngày 6/4, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Theo Nghị quyết số 95, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 10 phường, cùng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết số 95 nêu rõ, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định. Ngoài ra, Bộ Nội vụ chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 25/3, Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa 16 xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất.

Ngày 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Trong đó bao gồm việc công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I và tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đây được coi là những tiền đề quan trọng để hiện thực hóa Đề án trên. Trên thực tế, Đồng Nai hiện nay đã đạt các tiêu chí cốt lõi của một đô thị trực thuộc Trung ương, với những tiêu chuẩn kỹ thuật đang được hoàn thiện trong lộ trình phát triển đô thị loại I.

Đáng chú ý, theo các quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương sau khi được thành lập sẽ phát triển theo mô hình "thủ phủ công nghiệp, đô thị hiện đại, trung tâm logistics và nông nghiệp công nghệ cao". Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

TP trực thuộc Trung ương mới có những lợi thế gì?

Đồng Nai có nhiều lợi thế về giao thông. Ảnh: VGP

Tỉnh Đồng Nai hiện có đường biên giới dài hơn 260 km, tiếp giáp với ba tỉnh của Campuchia là Mondulkiri, Kratié, Tbong Khmum. Đồng Nai cũng hiện đang quản lý 4 cửa khẩu, bao gồm Hoa Lư, Lộc Thịnh, Hoàng Diệu, Tân Tiến, cùng với một số đường mòn, lối mở.

Theo đề án, thành phố Đồng Nai hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích và dân số của tỉnh sau khi sáp nhập. Trên thực tế, sau khi sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km2, dân số trên 4,5 triệu, với 95 đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng Nai cũng có vị trí địa lý thuận lợi. Cụ thể, không chỉ giáp Campuchia, tỉnh còn liền kề và liên kết trực tiếp với siêu đô thị TP HCM, đồng thời là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, giữ vai trò cầu nối với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý, Đồng Nai hiện hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển. Hơn nữa, trên địa bàn tỉnh còn có siêu dự án sân bay Long Thành, với tổng mức đầu tư trên 16 tỷ USD.

Dự án từng được Thủ tướng trực tiếp 10 lần tới kiểm tra thực địa và chỉ đạo, được kỳ vọng không chỉ tạo bước ngoặt về hạ tầng giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành đô thị sân bay và trung tâm logistics hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế. Do đó, khi công trình trọng điểm quốc gia này đi vào hoạt động, Đồng Nai sẽ tăng khả năng giao thương, kết nối chuỗi cung ứng…

Trong năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Đồng thời, quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng.

Hiện nay, Đồng Nai có 89 khu công nghiệp được quy hoạch, thu hút gần 2.300 dự án từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 44 tỷ USD.