Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Theo Anh Văn | 08-04-2026 - 13:41 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ .

Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trưởng thành trong Quân đội, ông Phan Văn Giang từng giữ nhiều chức vụ như: Phó Tư lệnh về Quân sự Quân đoàn 1, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ông Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 4/2021.

Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 Nổi bật

Tất cả người dân có hộ chiếu chú ý thay đổi quan trọng từ 1/7 tới đây

Tất cả người dân có hộ chiếu chú ý thay đổi quan trọng từ 1/7 tới đây Nổi bật

Hàng triệu xe máy tại Hà Nội, TPHCM phải kiểm định khí thải từ ngày 1/7/2027

Hàng triệu xe máy tại Hà Nội, TPHCM phải kiểm định khí thải từ ngày 1/7/2027

13:30 , 08/04/2026
Sinh viên đi làm thêm có bị truy thu BHYT?

Sinh viên đi làm thêm có bị truy thu BHYT?

11:30 , 08/04/2026
Lưu ý quan trọng của CSGT TPHCM với các chủ xe tải lớn

Lưu ý quan trọng của CSGT TPHCM với các chủ xe tải lớn

10:54 , 08/04/2026
Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau

Cận cảnh dự án 185 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thành nơi… thả bò, trồng rau

10:18 , 08/04/2026

