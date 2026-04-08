Không phải dầu mỏ, Việt Nam có kho báu khác lớn gấp 155 lần Mỹ, 4 lần Trung Quốc

MT | 08-04-2026 - 15:42 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam có một kho báu lớn thứ 3 thế giới.

Theo Thống kê Thường niên năm 2025 của OPEC, Việt Nam nằm trong top 25 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Cụ thể, Việt Nam có khoảng 4,4 tỷ thùng, xếp thứ 24 trên thế giới. Top 25 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới gồm có: Venezuela, Ả Rập Xê - út, Iran, Canada, Iraq, UAE, Kuwait, Nga, Libya, Mỹ, Nigeria, Kazakhstan, Trung Quốc, Qatar, Brazil, Algeria, Ecuador, Azerbaijan, Na Uy, Mexico, Sudan, Ấn Độ, Oman, Việt Nam và Ai Cập.

Cùng với đó, Việt Nam có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất Đông Nam Á. Tài nguyên dầu tập trung tại thềm lục địa phía Nam, bể Cửu Long, Nam Côn Sơn. Hiện nay, khoảng 50% tổng trữ lượng đã phát hiện được khai thác.

Ở một mặt khác, Việt Nam lại sở hữu kho báu khoáng sản có quy mô thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Theo dữ liệu mới nhất của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, Việt Nam có trữ lượng kho báu bô xít lớn khoảng 3,1 tỷ tấn, lớn thứ 3 thế giới, gấp 4,3 lần Trung Quốc (710 triệu tấn); 155 lần Mỹ (20 triệu tấn).

Bô xít là một loại quặng nhôm. Từ bô xít có thể tách ra Alumin (Al2O3 - nguyên liệu chính để luyện nhôm trong các lò điện phân). Quá trình sản xuất nhôm từ quặng bô xít trải qua hai công đoạn quan trọng: Sản xuất alumin (Al2O3) theo công nghệ Bayer và điện phân Alumin thành nhôm (Al).

Tại Việt Nam, trước sáp nhập, Đắk Nông đứng đầu cả nước về trữ lượng bô xít, chiếm hơn 57% trữ lượng cả nước. Tuy nhiên, kể từ ngày 12/6/2025, cả nước chính thức sáp nhập còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố; trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp quy định tại nghị quyết này và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp. Trong đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Lâm Đồng. Như vậy, Lâm Đồng trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về trữ lượng bô xít.

Theo Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Lâm Đồng hiện tại đang là địa phương có trữ lượng bô xít lớn hàng đầu và đang có 2 dự án bô xít đã vận hành lớn nhất cả nước.

Hai dự án bô xít lớn nhất Việt Nam hiện nay là Tổ hợp Bô xít - Nhôm Lâm Đồng (Tân Rai) và Nhà máy Alumin Nhân Cơ, do Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) quản lý. Cả hai nhà máy đều có công suất thiết kế 650.000 tấn alumin mỗi năm. Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, công nghệ và kinh nghiệm từ hai dự án này.

Với nhà máy Alumin Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, ngay từ khi bắt đầu triển khai vào năm 2010, dự án đã được yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng tác động môi trường. Năm 2017, nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động và liên tục cập nhật các biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro môi trường. Hệ thống thu gom nước thải, giảm tiếng ồn và xử lý bụi cũng được nâng cấp, giúp chất lượng không khí và nước thải luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Mới đây, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có buổi tiếp và làm việc với Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam do ông Julien Guerrier - Đại sứ EU làm trưởng đoàn. Buổi làm việc mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, đặc biệt là bô xít và đất hiếm.

Thông tin về tiềm năng bô xít, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: TKV đang vận hành hiệu quả hai tổ hợp alumin Tân Rai và Nhân Cơ với sản lượng trên 1,4 triệu tấn alumin/năm. Trong kế hoạch chiến lược, TKV sẽ nâng công suất các tổ hợp hiện hữu và triển khai Tổ hợp bô xít - alumin Đắk Nông 2, hướng tới chuỗi giá trị khép kín từ khai thác đến sản xuất nhôm (công suất dự kiến 0,5 - 1 triệu tấn nhôm/năm).

