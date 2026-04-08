Nhộn nhịp thi công trên công trường thoát nước nghìn tỷ ở Long Biên
Dự án kết hợp mương thoát nước và hồ điều hòa Cự Khối đang được đẩy nhanh thi công để hoàn thành vào tháng 1/2027. Đây là công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 973 tỷ đồng, kỳ vọng giải quyết bài toán ngập úng kéo dài tại khu vực phía Đông Hà Nội.
08-04-2026
Dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây kết hợp hồ điều hòa Cự Khối, với tổng mức đầu tư 972,5 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Long Biên làm chủ đầu tư.
Dự án được xây dựng trên diện tích đất khoảng 38,3ha, bao gồm: xây dựng mương dẫn Việt Hưng - Cầu Bây và mương quanh hồ Cự Khối (bề rộng 19,5m - 30m, tổng chiều dài khoảng 2.622,3m); xây dựng hồ điều hòa Cự Khối (diện tích khoảng 30,25ha).
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ bao gồm: Đào hồ, kè hồ, lắp đặt lan can, xây dựng đường dạo ven hồ, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh và chiếu sáng.
Cùng đó dự án còn thực hiện các hạng mục cống giao cắt, van điều tiết và di chuyển các công trình ngầm nổi trong phạm vi thi công để đảm bảo mỹ quan đô thị.
Nhà thầu triển khai dự án cho biết, đơn vị triển khai nhiều mũi thi công 3 ca, 4 kíp để bảo đảm tiến độ dự án. Hiện tại hạng mục thi công hồ điều hòa đã đạt được khoảng 50% khối lượng công việc.
Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ hình thành một hệ thống thoát nước liên hoàn cùng các dự án trọng điểm khác như trạm bơm Cự Khối, tuyến cống thoát nước Long Biên - Cự Khối và công viên hồ Thạch Bàn.
Dự kiến, dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối sẽ hoàn thành vào tháng 1-2027. Việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật này không chỉ giúp khắc phục triệt để tình trạng úng ngập cho phường Long Biên mà còn có tác động tích cực đến toàn bộ khu vực phía Đông Hà Nội.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
