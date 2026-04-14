Tin vui cho người đi xe khách và kinh doanh online

Ngay 14-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Viettel Post cho biết doanh nghiệp đã chính thức điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu xuống còn 12% trên cước vận chuyển, áp dụng từ ngày 14-4. Mức này giảm 3 điểm % so với giai đoạn cao điểm trước đó.

Theo Viettel Post, việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần giảm áp lực chi phí logistics cho doanh nghiệp, mà còn thể hiện nỗ lực đồng hành cùng khách hàng trong bối cảnh nhiều ngành hàng đang tập trung tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh và gia tăng năng lực cạnh tranh.

"Trong thời gian tới, Viettel Post sẽ tiếp tục theo dõi sát các yếu tố đầu vào của thị trường, đặc biệt là giá nhiên liệu, để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời và trách nhiệm; qua đó vừa bảo đảm hiệu quả hoạt động, vừa mang lại giá trị thiết thực hơn cho khách hàng" - đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Nhiều hãng xe khách bắt đầu giảm giá vé sau khi giá xăng dầu giảm.

Một doanh nghiệp chuyển phát khác tại Việt Nam cũng cho biết đang có kế hoạch giảm phụ phí nhiên liệu, song mức điều chỉnh không đáng kể.

Nguyên nhân là trong giai đoạn giá xăng dầu tăng mạnh trước đây, doanh nghiệp này chỉ điều chỉnh tăng một lần. Do đó, khi giá nhiên liệu giảm như hiện nay, doanh nghiệp vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí đã tăng. "Đó là lý do vì sao giá xăng dầu giảm nhưng phụ phí chỉ giảm nhẹ" - đại diện này lý giải.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, nhà xe Quý Thảo (tuyến Tây Nguyên – Đồng Nai, TPHCM, Gia Lai…) đã thông báo giảm giá 30.000 đồng/vé cho các loại xe từ ngày 13-4.

Tương tự, hãng xe Việt Tân Phát – đơn vị vận chuyển hành khách và hàng hóa trên các tuyến TPHCM đi Lâm Đồng, Quảng Ngãi – cũng điều chỉnh giảm giá vé từ ngày 13-4.

Trong khi đó, nhiều nhà xe trên các tuyến Gia Lai – TPHCM, Gia Lai – Quảng Ngãi, Khánh Hòa – TPHCM… vẫn chưa có động thái điều chỉnh.

Theo một số đơn vị vận tải, khi giá xăng dầu tăng mạnh, họ chỉ tăng giá vé một lần – vào thời điểm giá dầu vượt 30.000 đồng/lít. Sau đó, dù giá nhiên liệu tiếp tục tăng, doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vé và chấp nhận “gồng lỗ” để giữ khách. Vì vậy, dù giá nhiên liệu hiện giảm nhưng chưa quay về mức cũ nên chưa đủ cơ sở để các đơn vị này điều chỉnh giảm giá cước.