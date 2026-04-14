Tháo dỡ 2 trạm thu phí nối Đồng Nai với TPHCM trong 1 tuần

Sáng 14-4, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đã chốt thời gian tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn gồm trạm T1 tại Km10+778 (phường Tam Phước) và trạm T2 tại Km28+450 (xã Long Phước).

Việc tháo dỡ dự kiến diễn ra trong vòng một tuần, từ ngày 18 đến hết ngày 24-4. Công tác tháo dỡ được triển khai nhằm mục đích trả lại mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Theo Sở Xây dựng, việc triển khai được thực hiện căn cứ các quy định của luật và quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức giao thông trên địa bàn. Đây là bước đi nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phù hợp với định hướng điều tiết lưu lượng phương tiện trên tuyến huyết mạch kết nối Đồng Nai với TPHCM.

Trong thời gian thi công tháo dỡ, hoạt động lưu thông qua khu vực hai trạm thu phí sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Cụ thể, mặt đường tại một số vị trí sẽ được thu hẹp để phục vụ thi công, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Các phương tiện khi qua đây có thể phải di chuyển chậm, kéo dài thời gian hành trình.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp vận tải chủ động theo dõi tình hình giao thông, cân nhắc lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi lưu thông qua khu vực thi công, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng cũng như hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông được bố trí tạm thời.

Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp thông tin rộng rãi đến người dân, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời, chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong suốt thời gian tháo dỡ.

Việc tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51 trong thời gian tới, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo hạ tầng giao thông khu vực theo hướng đồng bộ, hiện đại.

1 ngày trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc thực hiện tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện trong tháng 4-2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh, UBND phường Tam Phước và UBND xã Long Phước chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công tháo dỡ. Sở Xây dựng chủ trì cùng Khu Quản lý đường bộ IV, Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) thực hiện việc tháo dỡ, thu hồi, lưu giữ vật tư thu hồi trong và sau quá trình thực hiện tháo dỡ.