Thiết kế riêng cho tuyến metro hơn 34.000 tỷ đồng, 'quái vật' 850 tấn từ Đức chính thức đào thông 4km hầm dưới lòng Hà Nội

Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), ngày 13/4, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 mang tên Táo Bạo đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 ga Hà Nội, hoàn thành hành trình khoan hầm. Đây là máy TBM cuối cùng, đánh dấu việc đào thông toàn bộ đoạn ngầm của dự án qua các ga S9 Kim Mã, S10 Cát Linh, S11 Văn Miếu và S12 ga Hà Nội.

TBM 2 "Táo Bạo" bắt đầu hành trình từ ga S9 (Kim Mã) vào ngày 03/02/2025. Máy đã liên tục vượt qua các ga S10 vào ngày 15/9/2025, Ga S11 – Văn Miếu vào ngày 13/01/2026 và hôm nay, 13/4/2026, TBM2 đã hoàn thành công tác thi công hầm. Trước đó, máy TBM 1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành khoan ống hầm số 1 vào ngày 01/12/2025.

Theo MRB, trong suốt quá trình vận hành, TBM 2 đã hoạt động an toàn, lắp đặt hàng nghìn vòng vỏ hầm (segment), tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt đất, đặc biệt là khi đi qua các khu vực đông dân cư và có nhiều công trình di sản. Việc hoàn thành hầm thứ hai này chính thức nối thông toàn bộ các tuyến hầm của dự án.

Phần ngầm của dự án gồm 4 km đoạn ngầm, 4 ga ngầm và một giếng thoát hiểm, hiện được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ; riêng gói thầu CP03 xây dựng hầm và các nhà ga ngầm đạt gần 77%.

Sau khi hoàn thành đào ngầm, các đơn vị tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu bên trong, dốc hạ ngầm, các ga ngầm, đường chuyển làn, khu gara và hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ.

Được biết, bộ đôi máy TBM ( Thần Tốc và Táo Bạo) được thiết kế riêng cho tuyến metro số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội, do hãng Herrenknecht của Đức sản xuất, dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn. Sau khi kết thúc khoan ngầm, đầu khoan sẽ được tháo dỡ tại ga Hà Nội, các thiết bị còn lại được kéo về ga S9 Kim Mã để tháo dỡ.