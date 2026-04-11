Công an TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến nhiều hồ sơ làm hộ chiếu bị 'treo' và cách khắc phục, người dân lưu ý!

Giải đáp thắc mắc các lỗi phổ biến khiến hồ sơ làm hộ chiếu bị "treo", ngày 9/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) - Công an TP.HCM cho biết phần lớn các trường hợp bị nghẽn khi làm hộ chiếu do lỗi ảnh chân dung không trùng khớp dữ liệu thẻ căn cước hoặc khai sai thông tin nơi sinh.

Người dân không dùng lại file ảnh đã dùng từ các lần cấp hộ chiếu trước hoặc dùng ảnh cũ

Thời gian qua, nhiều hồ sơ hộ chiếu của người dân bị “Tạm dừng hồ sơ” do ảnh chân dung không trùng với ảnh CCCD. Nhiều người dân thắc mắc lý do vì sao ảnh chân dung dùng để nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu và ảnh chân dung trong CCCD là một người nhưng lại yêu cầu bổ túc hồ sơ. Chính vì vậy, để không bị bổ túc hồ sơ hộ chiếu với lý do trên, người dân cần lưu ý một số nội dung sau:

Người dân chú ý "Quy tắc 6 tháng", đó là ảnh phải được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Tuyệt đối không "tái sử dụng" ảnh cũ đã có trong hệ thống dữ liệu hộ chiếu trước đó.

Ngoài ra, ảnh chụp trên phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính. Một chi tiết rất nhỏ nhưng thường bị bỏ qua là tóc không được che tai và không được che trán.

Trường hợp người dân đã can thiệp thẩm mỹ làm thay đổi đáng kể diện mạo so với thời điểm làm thẻ căn cước, PA08 khuyến cáo nên thực hiện đổi lại thẻ căn cước mới trước khi nộp hồ sơ làm hộ chiếu để đảm bảo dữ liệu trùng khớp hoàn toàn.

Người dân hay nhầm giữa "quê quán" và "nơi sinh" thực tế

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết thêm, một trong các lỗi phổ biến khi làm hộ chiếu khiến hồ sơ bị trả về do nhầm lẫn giữa nơi sinh, quê quán và nơi đăng ký khai sinh.

Nơi sinh là địa danh hành chính thực tế (tỉnh/thành phố) nơi một người chào đời, được ghi trong giấy khai sinh để xác định nhân thân. Thông tin này thường bao gồm tên cơ sở y tế (nếu sinh tại bệnh viện) hoặc địa danh nơi sinh ra, khác hoàn toàn so với quê quán (quê cha/mẹ) và nơi đăng ký khai sinh.

Nhiều người dân nhầm lẫn giữa nơi sinh với quê quán, nơi đăng ký khai sinh. Từ đó, nhiều trường hợp người dân nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu bị “Tạm dừng hồ sơ” do nơi sinh thay đổi so với hộ chiếu cũ. Để không bị bổ túc hồ sơ hộ chiếu do nơi sinh, người dân cần lưu ý một số nội dung sau:

Với người làm hộ chiếu lần đầu, người dân cần đối chiếu chính xác tỉnh/thành phố ghi trong giấy khai sinh để kê khai.

Còn với người đổi hộ chiếu, nếu phát hiện nơi sinh ghi trong hộ chiếu cũ và giấy khai sinh không trùng khớp, người dân phải khai theo đúng giấy khai sinh. Tại mục 14 (chi tiết nội dung đề nghị) người dân ghi rõ "Điều chỉnh nơi sinh theo giấy khai sinh".

Ở mục thành phần hồ sơ, người dân tải ảnh chụp giấy khai sinh (có dấu mộc đỏ) để cơ quan chức năng có cơ sở đối chiếu, điều chỉnh.

Trường hợp tỉnh/thành phố nơi sinh trước đây đã được sáp nhập hoặc đổi tên (ví dụ: tỉnh Bình Dương đã sáp nhập vào TP.HCM), thì người dân khai theo tên tỉnh/thành phố hiện hành trong thành phần hồ sơ xin cấp hộ chiếu.