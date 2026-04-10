Một công trình 'made by Vietnam' lọt TOP đẹp nhất thế giới, vượt loạt biểu tượng Mỹ, Australia

Ngọc Khánh | 10-04-2026 - 12:16 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong bảng xếp hạng 19 cây cầu đẹp nhất thế giới vừa được chuyên trang du lịch Time Out công bố, một đại diện của Việt Nam bất ngờ đứng ở vị trí thứ 4.

Tọa lạc ở độ cao hơn 1.400m trên đỉnh Bà Nà, Cầu Vàng không chỉ là một công trình du lịch, mà còn là minh chứng cho sự kết hợp giữa kỹ thuật xây dựng hiện đại và tư duy kiến trúc giàu tính biểu tượng của Việt Nam.

Cầu Vàng được khởi công từ tháng 7/2017 và hoàn thành vào tháng 4/2018, trước khi chính thức đưa vào khai thác từ tháng 6/2018. Trong đó, riêng hạng mục đôi bàn tay – điểm nhấn quan trọng nhất của công trình được thi công trong vòng 6 tháng, từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018.

Cầu có tổng chiều dài 150m, gồm 8 nhịp, 7 trụ và 2 mố. Bề rộng toàn cầu là 5m, trong đó phần lối đi dành cho du khách rộng 3m, hai bên là bồn hoa rộng 1m mỗi bên.

Về mặt kỹ thuật, móng mố và trụ cầu được làm bằng bê tông cốt thép, trong khi hệ trụ và chân đỡ sử dụng thép ống. Kết cấu nhịp là hệ dầm thép chữ I liên kết dạng khung, tạo độ ổn định cao. Toàn bộ phần vỏ cầu được ốp thép tấm sơn nhũ vàng, kết hợp lan can inox mạ titan, giúp công trình nổi bật dưới ánh nắng.

Đặc biệt, mặt cầu được lát bằng gỗ kiền kiền tự nhiên – loại vật liệu có độ bền cao, chống mối mọt, phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt vùng núi.

Cây cầu Việt Nam lọt top 4 đẹp nhất thế giới (Ảnh: Sun Group)

Ý tưởng thiết kế cây cầu được lấy cảm hứng từ hình ảnh “bàn tay của thần núi” nâng dải lụa vàng giữa mây trời. Công trình do kiến trúc sư Võ Công Trí cùng đội ngũ TA Landscape Architecture thực hiện.

Điểm đặc biệt là đôi bàn tay khổng lồ không được tạc từ đá như nhiều người lầm tưởng. Thực tế, kết cấu này được tạo nên từ khung thép hình ống, lưới thép và sợi thủy tinh, sau đó phủ lớp vữa theming và sơn giả rêu phong, tạo hiệu ứng cổ kính như đã tồn tại hàng trăm năm giữa núi rừng.

Nhìn từ trên cao, Cầu Vàng hiện lên như một dải lụa mềm mại được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ, vắt ngang sườn núi. Chính độ cao đặc biệt này khiến cây cầu thường xuyên chìm trong mây, tạo nên khung cảnh giao thoa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

Sự hài hòa giữa công trình nhân tạo và cảnh quan tự nhiên đã biến nơi đây thành một trong những điểm check-in mang tính biểu tượng của du lịch Việt Nam.

Liên tiếp được truyền thông quốc tế vinh danh

Ngay sau khi ra mắt vào tháng 6/2018, Cầu Vàng ngay lập tức trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và "làm mưa làm gió" trên các kênh thông tấn nổi tiếng toàn cầu như CNN, BBC hay The New York Times, Time, FoxNews, The Guardian…

The New York Times mô tả: "Từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy". Tờ tin tức Huffington Post của Mỹ không ngại ngần khẳng định đây là "Cây cầu thú vị nhất từng thấy", trong khi The Guardian cũng khẳng định Cầu Vàng là "một trong những cây cầu đi bộ ngoạn mục nhất thế giới". Còn tờ DailyMail thì bình chọn Cầu Vàng là một trong 07 "kỳ quan mới" của thế giới.

Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng truyền thông ban đầu, sức hút của Cầu Vàng vẫn được duy trì qua nhiều năm. Mới đây, tháng 2/2026, chuyên trang du lịch Time Out công bố danh sách “Những cây cầu đẹp nhất thế giới”.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Cầu Vàng (Golden Bridge) tại Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ 4, vượt qua nhiều công trình nổi tiếng như cầu Brooklyn (Mỹ) hay cầu cảng Sydney (Australia). Theo nhận định của các chuyên gia thuộc Time Out, Cầu Vàng tạo nên “sự kinh ngạc về thị giác” và được xem là một hiện tượng của ngành du lịch đương đại.

Bảng xếp hạng định kỳ nhằm tôn vinh các công trình kiến trúc có sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật xây dựng và giá trị thẩm mỹ, đóng vai trò là biểu tượng du lịch của các quốc gia. Danh sách được các chuyên gia bình chọn dựa trên ba tiêu chí gồm thiết kế kiến trúc độc bản, khả năng hòa hợp với cảnh quan và sức ảnh hưởng trên truyền thông quốc tế.

Vượt qua nhiều biểu tượng biểu tượng lâu đời của thế giới, Cầu Vàng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, được xếp ở vị trí thứ 4 toàn cầu và trở thành điểm nhấn nổi bật của khu vực Đông Nam Á. Đây không phải lần đầu công trình này được vinh danh, nhưng việc tiếp tục “ghi điểm” sau nhiều năm ra mắt cho thấy sức hút bền bỉ của một biểu tượng du lịch hiện đại.

Rủi ro từ xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, các chuyên gia quốc tế dự báo ra sao về tăng trưởng GDP của Việt Nam so với các nước trong khu vực?

Nhiều dự án cao tốc, trạm dừng nghỉ Bắc - Nam khai thác dịp 30/4

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng cao mà đánh đổi ổn định vĩ mô

11:57 , 10/04/2026
Bất ngờ về tăng trưởng kinh tế Cần Thơ

11:30 , 10/04/2026
3 việc hộ kinh doanh cần làm khi kê khai thuế

11:30 , 10/04/2026
Thuế tài sản mã hóa được kê khai như thế nào?

11:13 , 10/04/2026

