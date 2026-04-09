Đăng ký người phụ thuộc giảm thuế TNCN tưởng chừng đơn giản, vì sao nhiều trường hợp vẫn bị trả hồ sơ?

Thời gian qua, nhiều hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025 rơi vào tình trạng không đạt, bị trả lại.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai cho cho biết, điều này chủ yếu xuất phát từ 4 lỗi chính, gồm: chưa có mã số thuế, sai địa chỉ sau sáp nhập, chưa cập nhật căn cước công dân, chưa nâng VNeID mức 2. Chỉ cần xử lý đúng và nộp lại, hồ sơ sẽ nhanh chóng được duyệt.

Cụ thể, lỗi chưa có mã số thuế cá nhân: doanh nghiệp xử lý bằng cách đăng ký theo mẫu 05-ĐK; cá nhân đăng ký trên eTax Mobile.

Lỗi chưa đồng bộ mã số thuế với căn cước công dân 12 số, khiến hệ thống không đối chiếu được thông tin: xử lý bằng cách sử dụng mẫu 05-ĐK, chọn "Thay đổi thông tin", sau đó cập nhật từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân.

Lỗi chưa cập nhật địa chỉ sau sáp nhập khiến dữ liệu thuế không khớp với VNeID: người nộp thuế cần cập nhật trên eTax Mobile; nộp mẫu 08-MST trên dịch vụ công.

Lỗi chưa nâng định danh mức 2 (VNeID), dẫn tới không đồng bộ dữ liệu với hệ thống thuế: giải pháp là phải nâng định danh mức 2 và thực hiện lại hồ sơ.

Theo quy định hiện hành, thời hạn đăng ký người phụ thuộc để áp dụng cho kỳ quyết toán thuế năm 2025 sẽ như sau:

Trường hợp ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc: chậm nhất là ngày 31/3.

Trường hợp người nộp thuế trực tiếp đăng ký thuế cho người phụ thuộc: chậm nhất là ngày 4/5.

Nếu không đăng ký đúng thời hạn, cá nhân sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần cho một người nộp thuế trong cùng năm.

Làm gì để tránh sai sót quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Liên quan tới kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025, Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay, do khối lượng dữ liệu lớn, một số thông tin gợi ý về quyết toán của người nộp thuế có thể chưa hiển thị đầy đủ (thu nhập, người phụ thuộc). Khía cạnh này hệ thống đang xử lý, sẽ đồng bộ trong vài ngày tới.

Để tránh sai sót khi quyết toán, người nộp thuế cần lưu ý: kiểm tra thông tin người phụ thuộc. Nếu thông tin chưa đầy đủ, cần chủ động cập nhật trên eTax Mobile; dịch vụ công thuế.

Cạnh đó, phải chuẩn hóa căn cước công dân/mã định danh. Đây là điều kiện bắt buộc để hệ thống tổng hợp đúng dữ liệu.

Ngoài ra, phải rà soát thông tin do cơ quan chi trả cung cấp. Nếu phát hiện sai, thiếu, nhầm người phụ thuộc, cần liên hệ đơn vị chi trả để điều chỉnh.

Trường hợp bị khai sai, khai khống thu nhập, người nộp thuế cần chủ động rà soát lại với đơn vị chi trả, đồng thời báo cơ quan thuế để được xử lý

Sau khi dữ liệu chính xác, người nộp thuế mới thực hiện nộp hồ sơ quyết toán.

Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh, hiện nay, hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ qua eTax Mobile và dịch vụ công thuế.

Lỗi thường gặp khi hộ kinh doanh nộp tờ khai là chưa được xác định địa điểm kinh doanh chính. Lỗi này có thể khắc phục thông qua việc truy cập chức năng "Đăng ký thuế" và thực hiện chọn lại địa điểm kinh doanh chính.

"Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin trước khi nộp hồ sơ, tránh bị trả hồ sơ do sai sót dữ liệu. Khi có vướng mắc, liên hệ cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời", Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.