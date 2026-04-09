Từ 1/7, thay đổi mới liên quan đến việc học và thi bằng lái xe, người dân cần nắm rõ

Ngọc Khánh | 09-04-2026 - 16:04 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là 2 nội dung mới nổi bật nằm trong Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe mà Chính phủ vừa ban hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Nghị định 160/2024.

1. Người học, người thi sát hạch lái xe sẽ phải xác thực nhận diện khuôn mặt

Theo theo khoản 4 Điều 9, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe ôtô phải trang bị hệ thống định danh và xác thực điện tử, trong đó có thiết bị nhận diện khuôn mặt học viên. Hệ thống kết nối với các nền tảng số quốc gia nhằm bảo đảm việc nhận diện, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi sát hạch.

Cụ thể, cơ sở đào tạo lái ô tô phải có hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử, kết nối qua API với các nền tảng số quốc gia, nhằm bảo đảm việc nhận diện, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch.

Đối với trung tâm sát hạch, yêu cầu phải triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử tương tự, bảo đảm nhận diện và xác thực học viên khi tham dự kỳ sát hạch. Các đơn vị phải triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử hoàn thành trước ngày 1/1/2027.

2. Học viên có thể tự học lý thuyết lái xe một số hạng bằng

Theo Điều 4 của Nghị định, hình thức tự học được áp dụng đối với các môn học lý thuyết để cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A và B1. Tuy nhiên, học viên vẫn phải đăng ký tại các cơ sở được phép đào tạo để được quản lý theo quy định của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Điều 5 quy định về đào tạo từ xa và tự học có hướng dẫn. Hình thức này áp dụng đối với các môn như pháp luật về giao thông đường bộ; đạo đức, văn hóa giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; đồng thời bao gồm phần lý thuyết của các môn: cấu tạo và sửa chữa thông thường; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ thuật lái xe.

Các nội dung đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn được áp dụng cho việc cấp giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.

Dù được linh hoạt về hình thức học, người học vẫn bắt buộc phải đăng ký tại cơ sở đào tạo được cấp phép để đảm bảo công tác quản lý theo quy định hiện hành.

