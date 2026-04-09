Thu thuế thương mại điện tử đạt 85.600 tỷ đồng

Trong đó, hoạt động quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài đã đi vào nề nếp với 7.820 tỷ đồng được kê khai và nộp, tăng 159% so với cùng kỳ. Con số này bao gồm cả tiền thuế từ nghĩa vụ khấu trừ thay cho cá nhân kinh doanh. Kết quả trên cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế số, công tác quản lý thuế đang dần theo kịp thực tiễn, góp phần mở rộng cơ sở thu, chống thất thu và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Cũng theo báo cáo, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trong quý đầu năm đạt 748.154 tỷ đồng, tương đương 33,4% dự toán, phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế cũng như hiệu quả từ các biện pháp quản lý thu chặt chẽ.

Cục Thuế cho biết, công tác quản lý thuế tiếp tục được tăng cường với tỷ lệ kê khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp đạt 99,4%, nộp thuế điện tử đạt 98,8%. Đối với hộ kinh doanh, tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 16%, nộp thuế điện tử đạt 36%.

Kết quả đến ngày 31/3/2026, đã ban hành 4.547 quyết định với tổng số tiền thuế hoàn là 42.211 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ 2025.

Công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động tiếp tục được triển khai với số hồ sơ hoàn tự động là 6.921 hồ sơ, tỷ lệ đạt 16,7% số hồ sơ đề nghị hoàn; số lệnh hoàn đã ban hành 6.355 - tỷ lệ đạt 92% hồ sơ phải xử lý.

Trong công tác kiểm tra thuế, đã thực hiện 7.188 cuộc (đạt 12,4% kế hoạch, bằng 71,9% cùng kỳ); tổng số kiến nghị xử lý 14.781 tỷ đồng (giảm 10,2%), trong đó tăng thu 4.360 tỷ đồng (tăng 4%); đã nộp ngân sách 3.093 tỷ đồng (đạt 71% số tăng thu).

Công tác triển khai hóa đơn điện tử đạt nhiều kết quả tích cực với 2,4 tỷ hóa đơn được xử lý trong quý I; lũy kế toàn hệ thống đạt 23,3 tỷ hóa đơn. Số cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tăng mạnh, đạt gần 90.000 cơ sở.