Kết luận thanh tra Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia

Ngày 06/4/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 976/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Theo Thông báo kết luận, Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có chiều dài khoảng 121,06 km, chia làm 2 giai đoạn; tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 22.690 tỷ đồng.

Ngày 19/12/2023, UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng (Ban QLDA) và Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ICV Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả - Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 568 (Nhà đầu tư) cùng Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Doanh nghiệp dự án) đã ký Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) số 01/HĐ.BOT-UBND.

Tại thời điểm thanh tra (ngày 1/7/2025), dự án giai đoạn 1 đã được triển khai thi công đồng loạt. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 819,32/825,91 ha (98,92%). Trong đó, tỉnh Cao Bằng đạt 98,6% và tỉnh Lạng Sơn đạt 99,69%.

Doanh nghiệp dự án đang triển khai 3/3 gói thầu thiết kế và thi công xây dựng, với tổng khối lượng thực hiện đạt 3.247,19/11.395,73 tỷ đồng, tương ứng khoảng 28,49% giá trị hợp đồng.

Về giải ngân, phần vốn Nhà nước đã thực hiện 3.234,04/9.800 tỷ đồng (khoảng 33%), trong khi vốn của nhà đầu tư đạt 1.571,49/4.531,62 tỷ đồng (khoảng 34,7%).

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa trong việc kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh miền núi phía Đông Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tăng cường kết nối khu vực.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Cao Bằng làm cơ quan chủ quản, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: Chỉ định thầu rút gọn chưa đúng quy định

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, trong quá trình triển khai dự án còn một số thiếu sót, sai phạm.

Cụ thể, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 17/9/2018, trong đó phân chia thành 3 gói thầu tư vấn để áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là chưa đúng quy định.

UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất dự án là không đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư (giai đoạn 1) tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 còn có một số nội dung (tổng mức đầu tư, quy mô xây dựng, thời gian thu phí, hoàn vốn; quy mô đầu tư xây dựng) không phù hợp với chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 16/1/2023; phê duyệt dự án đầu tư khi chưa tiếp thu đầy đủ ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 5/8/2025 có một số nội dung (tổng mức đầu tư; phương án tài chính, thời gian thu phí, hoàn vốn; thời gian thực hiện dự án) không phù hợp với Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 20/11/2024.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các biện pháp khắc phục

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai các giải pháp khắc phục theo quy định.

Cụ thể, Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch; đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm.

Bộ Tài chính được kiến nghị rà soát, tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến bố trí, sử dụng vốn. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, sai phạm.

Đối với UBND tỉnh Cao Bằng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời thực hiện các giải pháp khắc phục như rà soát hồ sơ thiết kế, dự toán, bố trí vốn, kiểm soát chất lượng công trình và thanh quyết toán theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Doanh nghiệp dự án khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện dự án.