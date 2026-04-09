Nhiều hộ trong chỉ giới GPMB dự án nút giao Xa La - Phạm Tu tự nguyện di dời tài sản

Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, số nhà 268 ABC (khu tập thể ô tô số 3, phường Thanh Liệt) cho biết, thửa đất của gia đình bị thu hồi rộng hơn 250m2. Trong đó, 177m2 là đất đã được UBND xã Tân Triều (cũ) và huyện Thanh Trì (cũ) xác nhận. Nguồn gốc thửa đất trên là do xí nghiệp ô tô phân cho gia đình. Từ những năm 2000, gia đình đã tách thành 3 thửa chia cho 3 hộ là người thân. Năm 2005, gia đình làm thủ tục và được UBND xã xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho 3 thửa đất. Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến cán bộ và chính quyền địa phương, nên đến nay thửa đất của gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận. Dù vậy, hằng năm 3 hộ đều nộp thuế và các loại thuế, phí theo quy định.