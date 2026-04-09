Nhiều hộ trong chỉ giới GPMB dự án nút giao Xa La - Phạm Tu tự nguyện di dời tài sản
Nhiều hộ trong chỉ giới GPMB dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tự nguyện di dời. Bên cạnh đó, một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận với phương án tái định cư mà chính quyền địa phương phê duyệt.
09-04-2026
Ngày 8/4, UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, phường đang phối hợp với UBND phường Hà Đông triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án nút giao Xa La - Phạm Tu.
Theo UBND phường Thanh Liệt, trên địa bàn phường có hơn 50 hộ nằm trong chỉ giới GPMB dự án. Qua vận động, tuyên truyền đã có nhiều hộ đồng thuận phương án, tự nguyện di dời người và tài sản. UBND phường cũng đã tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện. Dù vậy, vẫn còn một số hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nên có ý kiến, kiến nghị.
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, số nhà 268 ABC (khu tập thể ô tô số 3, phường Thanh Liệt) cho biết, thửa đất của gia đình bị thu hồi rộng hơn 250m2. Trong đó, 177m2 là đất đã được UBND xã Tân Triều (cũ) và huyện Thanh Trì (cũ) xác nhận. Nguồn gốc thửa đất trên là do xí nghiệp ô tô phân cho gia đình. Từ những năm 2000, gia đình đã tách thành 3 thửa chia cho 3 hộ là người thân. Năm 2005, gia đình làm thủ tục và được UBND xã xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho 3 thửa đất. Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến cán bộ và chính quyền địa phương, nên đến nay thửa đất của gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận. Dù vậy, hằng năm 3 hộ đều nộp thuế và các loại thuế, phí theo quy định.
Tuy nhiên, theo phương án bồi thường, cả 3 gia đình chỉ được 1 thửa đất tái định cư rộng 90m2. Chị Mai cho rằng, phương án tái định cư như trên là không phù hợp, bởi 1 thửa đất không thể chia cho 3 gia đình (12 nhân khẩu). Chị Mai mong muốn chính quyền địa phương thực hiện tái định cư cho 3 hộ (3 thửa đất) với diện tích tối thiểu (50m2/thửa).
Còn theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hà Đông, trên địa bàn phường có 58 trường hợp nằm trong chỉ giới GPMB của dự án trên. Đến nay, phường đã công bố 46 phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Trong đó, 43 phương án đã được UBND phường Hà Đông phê duyệt.
Trong sáng ngày 8/4, phường Hà Đông đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, thưởng tiến độ cho 18 hộ dân. Hiện tại, phường tiếp tục mời và chi trả tiền cho các trường hợp đã được phê duyệt phương án.
Dù vậy, quá trình triển khai GPMB của dự án cũng gặp không ít khó khăn. Ví như, một số thửa đất được mua bán qua nhiều người nhưng chỉ có giấy viết tay hoặc tranh chấp thừa kế... Cùng với đó, do trước đây việc lưu giữ hồ sơ, cùng chính sách về xây dựng của huyện Thanh Trì (cũ) khác với Hà Đông nên người dân còn nhiều ý kiến. Thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến dự án.
Được biết, nút giao Phạm Tu - Xa La là hạng mục của dự án đường nối từ Vành đai 3 đi khu đô thị Xa La (Hà Đông) được đầu tư bằng hình thức BT với kinh phí 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đoạn giao với đường 70 thì tuyến đường đang bị thắt nút “cổ chai” do cầu vượt đường 70 tại đây thi công chưa xong. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giao thông khu vực này luôn ùn tắc. Thậm chí, giờ cao điểm, người dân phải mất từ 20-60 phút để đi qua nút giao này.
