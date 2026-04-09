Sau 8 năm chậm tiến độ, đường Tam Trinh mở rộng dần lộ diện

Theo Nhóm phóng viên | 09-04-2026 - 10:33 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau 10 năm được phê duyệt và chậm tiến độ 8 năm, đến nay dự án mở rộng đường Tam Trinh mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để đẩy nhanh thi công, hoàn thành dự án trong năm 2026.

Những đoạn mặt bằng dự án bị vướng gần 10 năm nay vừa được tháo gỡ để đẩy nhanh thi công. Ảnh chụp ngày 7/4.

Để mở rộng đường Tam Trinh và hình thành tuyến đường 6 làn xe, nối thông suốt đường Vành đai 2 với đường Vành đai 3, năm 2016 thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án mở rộng đường Tam Trinh.

Dự án có thời gian thi công từ năm 2016 – 2018 và phải thực hiện GPMB hơn 60.000 m2 đất thuộc 1.604 hộ dân.

Tuy nhiên, trải qua 10 năm, dự án vẫn chưa xong, chậm tiến độ 8 năm.

Đến ngày 5/4, với sự vào cuộc quyết liệt của các phường, toàn bộ mặt bằng dự án đã được giải phóng 100%.

Sau khi nhận mặt bằng sạch từ các phường, các đơn vị thi công đang tiến hành phá dỡ các công trình còn tồn tại, đặt mục tiêu 10/4 là xong.

Hình hài tuyến đường Tam Trinh rộng 40 mét (tương đương 6 làn xe) đã hiện ra.

Đoạn đường từ Vành đai 3 đến hồ Yên Sở đã thi công xong 8 năm, nhưng bị thắt nút cổ chai và vừa được GPMB để thi công mở rộng các đoạn tiếp theo.

Đoạn dự án đi qua nút giao với trục đường Tam Trinh - Giải Phóng đã hoàn thiện việc thi công mở rộng đường Tam Trinh.

Chủ đầu tư là UBND phường Hoàng Mai cho biết, sau khi được thành phố Hà Nội điều chỉnh tiến độ, dự án mở rộng đường Tam Trinh có tiến độ hoàn thành trong năm 2026.

Dự án có chiều dài 3,5 km nối đường vành đai 2 với đường vành đai 3. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, đi qua 3 phường hiện nay là Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy.

Từ gia công cho Ford, Honda cho đến sự xuất hiện của thế hệ doanh nghiệp tỷ đô Vingroup, FPT, Hòa Phát…: Thấy gì về sự "lột xác" của kinh tế tư nhân Việt Nam?

Áp lực lớn của ngành dệt may

Doanh nghiệp xuất khẩu tôm 'cầu cứu'

10:28 , 09/04/2026
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vay và trả nợ công

09:45 , 09/04/2026
Lộ diện "quán quân" đền bù GPMB làm đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD: Không phải Hà Nội hay TP.HCM

09:32 , 09/04/2026
'Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm'

09:04 , 09/04/2026

