Nhiều dự án cảng biển tại TPHCM chưa kịp khởi công dịp 30-4-2026

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tình hình triển khai các dự án cảng biển dự kiến khởi công, động thổ nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026).

TPHCM đang thúc tiến độ khởi công nhiều cảng biển lớn

Theo đó, có 3 dự án lớn đang được các nhà đầu tư thúc đẩy triển khai gồm: Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1), Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Đối với dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1), quy mô khoảng 351,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 50.200 tỉ đồng, riêng giai đoạn 1 khoảng 14.867 tỉ đồng. Dự án có công suất thiết kế khoảng 11 triệu TEU/năm, tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, dự án này hiện chưa hoàn tất nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, đánh giá tác động môi trường và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, nên việc tổ chức khởi công toàn bộ dự án vào dịp 30-4 là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý và tiến độ.

Trong trường hợp đủ điều kiện về mặt bằng, chủ đầu tư chỉ có thể xem xét khởi công các hạng mục chuẩn bị như san lấp, công trình phụ trợ.

Với dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2), tổng vốn đầu tư khoảng 8.361 tỉ đồng, hiện đã cơ bản hoàn tất các thủ tục đất đai và đang thực hiện đánh giá tác động môi trường. Dự án cũng đã được thỏa thuận về vị trí và thông số kỹ thuật cảng biển.

Sở Xây dựng cho biết việc tổ chức lễ động thổ dự án vào ngày 17-4 trong phạm vi đất đã được giao là phù hợp, thống nhất với đề xuất của chủ đầu tư.

Đối với dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, quy mô khoảng 571 ha, tổng vốn gần 129.000 tỉ đồng, công suất thiết kế lên đến 21 triệu TEU/năm, hiện vẫn đang trong quá trình thẩm định hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư.

Do chưa được chấp thuận chủ trương thực hiện dự án, Sở Xây dựng lưu ý việc tổ chức "Lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược" vào ngày 30-4 chỉ có thể triển khai khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý, đặc biệt là về đất đai, môi trường và quy hoạch, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đối với từng dự án, cơ quan này cũng đề xuất hướng xử lý cụ thể: cho phép động thổ dự án Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2); xem xét khởi công hạng mục chuẩn bị mặt bằng đối với dự án Cái Mép Hạ nếu đủ điều kiện; và chấp thuận nguyên tắc tổ chức sự kiện đối với dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư.