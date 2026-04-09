Thủ tướng: Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém

Chiều 9/4, tiếp tục Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày báo cáo phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu tăng trưởng "2 con số"là thách thức rất lớn

Theo Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý I/2026 ước đạt 7,83%, có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,51%. Cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định…

Ưu tiên bố trí nguồn lực và đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Triển khai Đề án 06 mang lại nhiều kết quả thực chất; cung cấp nhiều ứng dụng, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp 15. Thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý thuế, hóa đơn điện tử được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng nêu rõ, kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là thách thức rất lớn.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn. Các động lực tăng trưởng truyền thống phát huy hiệu quả dưới mức tiềm năng; sức mua trong nước thấp. uất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI. Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả. Thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiềm ẩn rủi ro.

Một số thủ tục hành chính còn rườm rà; dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phân cấp, phân quyền, năng lực đội ngũ cán bộ ở một số cấp cơ sở còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số nơi chưa được bố trí, sử dụng, khai thác hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn, tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm... diễn biến phức tạp.

Huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Cùng với đó là thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tập trụng bảo đám an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Bảo đảm ổn định và lành mạnh hóa các thị trường trọng yếu, nhất là thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ... Tăng cường quản lý cung - cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để tình trạng găm hàng, đội giá.

Ngoài ra, sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số”. Tại đây, sẽ tăng đầu tư từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân; khuyển khích doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam… Đầy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quá của dự án, công trình, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư toàn xã hội.

Hiện đại hóa, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo hướng bền vững gắn với xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, sở hữu chéo. Xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong quý II/2026. Hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo Thủ tướng, năm 2026, sẽ hoàn thành rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và triển khai các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng “2 con số”.

Hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, xác định năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ và ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ.

“Triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo kết quả công việc. Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Thủ tướng cho biết.